長年ホルモン療法続けた申立人の性別変更認める

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際、手術などで性器の外観を変更するよう求めた性同一性障害特例法の規定（外観要件）が憲法に反するかが争われた家事審判があり、東京高裁（萩本修裁判長）は１０月３１日付の決定で、申立人の事情によって「違憲となることがある」との判断を示した。

今回の申立人に規定を適用するのは「違憲」と判断し、男性から女性への性別変更を認めた。

決定によると、申立人は５０歳代で、幼少期から性別に違和感があり、長年女性として生活している。身体を女性化させるホルモン療法を約２７年間続け、今年１月に関東地方の家裁に性別変更を申し立てた。外観要件を満たしていないとして却下され、高裁に即時抗告していた。

高裁決定は外観要件について、公衆浴場などで混乱を回避する目的があり正当だとしたが、体質を理由にホルモン療法を受けられなかったり、同療法では外観要件を満たさなかったりする人には性別適合手術を迫るものだと指摘。こうしたケースでは、体を傷付けられない自由を保障した憲法１３条に違反するとした。

その上で、長年のホルモン療法で外観が変わらなかった申立人について、外観要件を満たさなくても性別変更を認めると結論付けた。

高裁は今回、外観要件自体を「違憲」とはしなかったが、「立法府で法改正の要否が検討されるべきだ」とも言及した。

申立人は１０日、読売新聞の取材に応じ、「納得できる結果を得られてよかった」と喜び、「立法府は今回の決定に沿って、外観要件をなくす法改正にすぐに動いてほしい」と語った。