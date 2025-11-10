誕生日会に10数人来るはずがキャンセル続々、フジモン「ホンマ、悲しすぎたわ…」

お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54歳）が、11月8日に放送されたバラエティ番組「ちょっと福岡行ってきました！」（TVQ九州放送）に出演。「ホンマ、悲しすぎたわ…」という、自身の誕生日会について語った。



番組は今回、FUJIWARA藤本と、コロコロチキチキペッパーズのナダルが福岡日帰り旅に挑戦。その道中、移動中の車内で藤本の誕生日会の話になる。



ナダルが「フジモンさんの誕生日会、（ぱーてぃーちゃん・信子が）『10数人呼びました！』みたいな。焼肉屋やったかな。当日、キャンセルに次ぐキャンセル。結局、信ちゃん（信子）と（ちゃんぴおんずの）大ちゃんしか来なくて」と話し、藤本は「ホンマ、悲しすぎたわ…」とコメント。



そして、ナダルは「フジモンさんが肉食べてるときに『これなんやねん！！』」と絶叫していたと話し、藤本は「そらそうやろ…」とぼやいた。