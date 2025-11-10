れいわ新選組の山本太郎代表が、11月9日、高知入りし、国民の所得向上のためとして

消費税の廃止を訴えました。



れいわ新選組の山本太郎代表は、党勢拡大に向けた全国遊説の一環で、

9日、高知県高知市を訪れました。



山本代表は、「消費税が上がるたびに法人税率が引き下げられる一方、個人消費は落ち込んだ」と述べ、消費税は社会保障の財源ではなく、これまでの政権が財界からの支持を得るため使われてきたと批判。国民の所得向上のためとして消費税の廃止を訴えました。

山本代表「消費税自体が政治の嘘のかたまりだから、”消費税って社会保障のために

必要ですから”そう言われ続けてきたけど実際そうじゃない。消費税収の約61％、

大企業減税の穴埋めに使われているという状態。約束違うでしょ、これ。

何が何でも減税させるんだという気概を持った人たちに、その力を託していただきたい。」

また、山本代表は、党が7月の参議院議員選挙での県内の比例票の得票数を市町村別に分析した結果、高知市や香南市などでは地方議員を輩出できる可能性があるとして、今後、候補者の募集を進めていくとしました。

