山形県上山市内の果樹園で今シーズン、クマはが月以降、たびたび園地に出没し、ラ・フランスなどの西洋ナシを食い荒らしました。その被害は西洋ナシ、2トン分に上る見込みです。



園地の女性（クマは丸ごと食べる？）「食べ残しがだいぶ落ちていた。せっかく1年間育ててきたものがクマの被害に遭ってなんともならないというのは言葉にならない気持ちでなかなかつらい」



クマによる食害が発生したのは上山市皆沢の長沼果樹園です。園地に設置したカメラには10月下旬の夜、木につかまって収穫直前の西洋ナシを取ろうとしているクマの様子などが捉えられています。この果樹園では以前からクマなどの野生動物による食害を防ぐため、電気柵を設置し、対策を講じていました。しかし、今シーズンは8月以降、クマに西洋ナシを食い荒らされる被害がたびたび発生しているということです。





園地の女性「クマが木の上に登って食べたナシの食べ残し。枝をバチバチっと折って木の上に座って食べる」記者リポート「被害に遭った洋ナシ畑です。こちらの畑ではクマによって折られたとみられる枝やツメの跡も残されています」クマによる食害は収穫を見込んでいたラ・フランスなどの西洋ナシおよそ2トンに上る見込みです。この果樹園ではこれから、リンゴの収穫が始まる予定です。園地の女性「母と妹と3人で仕事をしているので性別は別としてなかなか身の危険を感じ逃げ場がないのは恐ろしい」果樹園では箱わなを設置するなどしてクマ対策を強化しています。