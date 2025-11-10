愛知県田原市の渥美魚市場。カツオやタイ、ヒラメなど、新鮮な魚が次々と競り落とされていきます。

【写真を見る】海藻を食い荒らす“海の厄介者”の魚アイゴを名物グルメに ｢おいしい…間違いなく｣地元の飲食店やホテルがメニュー開発 愛知･田原市

Q. 狙いは？

（仲買人）

「きょうはタイです！」



ただ、「海の異変」はこの港でも…

（仲買人）

「（水揚げされる魚が）年々少なくなっている、ここ4～5年」

Q. 海の環境が変わっている？

（仲買人）

「そうだね、とり過ぎもある」

「季節的に水揚げされるものが全然揚がっていない。魚の種類が変わっている」

仲買人から「厄介者」「売れんもん」の声 その魚とは？

近年問題になっている魚のひとつが…。



（渥美魚市場 清田幸広代表）

「これはアイゴ。未利用魚であまり認知度もないし、出荷しても単価があまりつかない」

セリに来ていた仲買人たちに聞いてみても…



（仲買人）

「アイゴ！？アイゴなんて使う店ある？」

「ないね～。厄介者」

「あんなんいらんよ。売れんもん。くさいし、それ売るくらいなら他に売れる魚がある」

厄介者のアイゴ 嫌われる理由は“臭み”だけでなく…

商品価値がほとんどないと言われてしまう、この「アイゴ」。嫌われてしまう理由は、内臓から出る強い臭いです。

（清田代表）

「内臓を入れたままで1日経つと内臓が匂う。その匂いが身に染み込む。かなり匂います。これは無理だねって匂い」



アイゴが海で増えすぎると、海藻を食い荒らして「磯焼け」が起こり、サザエやアワビ、伊勢エビなどが減る恐れもあると言われています。



（清田代表）

「磯を荒らすということで、『害魚』的な扱いを受けている」

「おいしい。間違いなく」厄介者から名物グルメへ

でも、アイゴは水揚げしてすぐに捌けば刺身でも食べられます。匂いさえ付かなければ、弾力があり淡泊な味が特長です。

そのため、地元では、「海の異変」を防ごうと、新たな動きが。



（田原市建設課 森下将光さん）

「伊良湖で獲れた新鮮な魚が捨てられるのはもったいない。そうした魚を活かして新しいグルメを作っていきたい」



水揚げされたその日のうちに、アイゴを捌いて、すり身に。それを真空パックし、マイナス60度で急速冷凍することで、鮮度を保ちます。



地元の飲食店やホテル10店舗以上とともに、アイゴのすり身を使った名物グルメの開発に取り組んでいます。



（清田代表）

「おいしい、間違いなく。食べてもらえれば分かる。色んな物に使ってもらって食べてもらえれば、魚の価値観は変わる」



来週には、開発したメニューの試食会が行われる予定です。アイゴが厄介者と呼ばれなくなる日も、近づいています。