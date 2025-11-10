ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐと小幅に縮小、リスク選好の動きで
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐと小幅に縮小、リスク選好の動きで
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.682
フランス 3.461（+78）
イタリア 3.43（+75）
スペイン 3.19（+51）
オランダ 2.833（+15）
ギリシャ 3.31（+63）
ポルトガル 3.038（+36）
ベルギー 3.221（+54）
オーストリア 2.969（+29）
アイルランド 2.907（+23）
フィンランド 3.039（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
