ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８ｂｐと小幅に縮小、リスク選好の動きで
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.682
フランス　　　3.461（+78）
イタリア　　　3.43（+75）
スペイン　　　3.19（+51）
オランダ　　　2.833（+15）
ギリシャ　　　3.31（+63）
ポルトガル　　　3.038（+36）
ベルギー　　　3.221（+54）
オーストリア　2.969（+29）
アイルランド　2.907（+23）
フィンランド　3.039（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）