主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 80( 0)
TOPIX先物 12月限 62( 62)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 291( 188)
TOPIX先物 12月限 52( 0)
日経225ミニ 12月限 1361( 1361)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 3499( 3499)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3565( 2331)
3月限 27( 23)
TOPIX先物 12月限 82( 64)
日経225ミニ 11月限 6319( 2615)
12月限 132918( 55250)
1月限 113( 51)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1618( 1060)
3月限 23( 13)
日経225ミニ 11月限 7522( 5074)
12月限 85308( 37448)
1月限 25( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 180( 180)
日経225ミニ 11月限 323( 323)
12月限 7969( 7969)
1月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 877( 877)
3月限 31( 31)
日経225ミニ 11月限 633( 633)
12月限 35851( 35851)
1月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
