　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　80(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　62(　　　62)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 3(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 291(　　 188)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　52(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1361(　　1361)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3499(　　3499)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3565(　　2331)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　27(　　　23)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　82(　　　64)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6319(　　2615)
　　　　　 　 　12月限　　　132918(　 55250)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 113(　　　51)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1618(　　1060)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　13)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7522(　　5074)
　　　　　 　 　12月限　　　 85308(　 37448)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　25(　　　13)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 180(　　 180)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 323(　　 323)
　　　　　 　 　12月限　　　　7969(　　7969)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 877(　　 877)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 633(　　 633)
　　　　　 　 　12月限　　　 35851(　 35851)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース