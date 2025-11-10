　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3270(　　1516)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3278(　　 881)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3512(　　3490)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 927(　　 311)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 274(　　 220)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　22(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2669(　　 490)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 5(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2109(　　1341)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 424(　　 410)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4500(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　1668(　　1663)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 303(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 230(　　 230)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 780(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　5459(　　4679)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3480(　　1323)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　42)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 479(　　 357)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3410(　　1404)
　　　　　 　 　12月限　　　 64207(　 31481)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 100(　　　64)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 771(　　 481)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　 8)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4442(　　3680)
　　　　　 　 　12月限　　　 42674(　 21820)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　81(　　　27)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 432(　　 432)
　　　　　 　 　12月限　　　　4445(　　4445)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 582(　　 582)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 538(　　 538)
　　　　　 　 　12月限　　　 19208(　 19208)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　17(　　　17)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

