主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3270( 1516)
TOPIX先物 12月限 3278( 881)
日経225ミニ 12月限 3512( 3490)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 927( 311)
TOPIX先物 12月限 274( 220)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22( 0)
TOPIX先物 12月限 2669( 490)
日経225ミニ 12月限 5( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2109( 1341)
TOPIX先物 12月限 424( 410)
日経225ミニ 11月限 4500( 0)
12月限 1668( 1663)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 303( 0)
日経225ミニ 11月限 230( 230)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 780( 0)
12月限 5459( 4679)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3480( 1323)
3月限 44( 42)
TOPIX先物 12月限 479( 357)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 3410( 1404)
12月限 64207( 31481)
1月限 100( 64)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 771( 481)
3月限 12( 8)
日経225ミニ 11月限 4442( 3680)
12月限 42674( 21820)
1月限 81( 27)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 432( 432)
12月限 4445( 4445)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 582( 582)
3月限 34( 34)
日経225ミニ 11月限 538( 538)
12月限 19208( 19208)
1月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3270( 1516)
TOPIX先物 12月限 3278( 881)
日経225ミニ 12月限 3512( 3490)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 927( 311)
TOPIX先物 12月限 274( 220)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22( 0)
TOPIX先物 12月限 2669( 490)
日経225ミニ 12月限 5( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2109( 1341)
TOPIX先物 12月限 424( 410)
日経225ミニ 11月限 4500( 0)
12月限 1668( 1663)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 303( 0)
日経225ミニ 11月限 230( 230)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 780( 0)
12月限 5459( 4679)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3480( 1323)
3月限 44( 42)
TOPIX先物 12月限 479( 357)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 3410( 1404)
12月限 64207( 31481)
1月限 100( 64)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 771( 481)
3月限 12( 8)
日経225ミニ 11月限 4442( 3680)
12月限 42674( 21820)
1月限 81( 27)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 432( 432)
12月限 4445( 4445)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 582( 582)
3月限 34( 34)
日経225ミニ 11月限 538( 538)
12月限 19208( 19208)
1月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース