　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 15037(　 15034)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10837(　 10837)
日経225ミニ　 　11月限　　　 14183(　 14183)
　　　　　 　 　12月限　　　270874(　270874)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　83(　　　83)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5302(　　5280)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6611(　　6611)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6580(　　6580)
　　　　　 　 　12月限　　　121625(　121625)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　56(　　　56)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 338(　　 304)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 682(　　 682)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 401(　　 401)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1479(　　1419)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　　3794(　　3794)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 780(　　 602)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2001(　　2001)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6652(　　6652)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　13(　　　13)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 326(　　 281)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 728(　　 682)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 793(　　 793)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1593(　　1593)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1846(　　1846)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　12月限　　　 22062(　 22062)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　65(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 443(　　 391)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 192(　　 192)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 271(　　 271)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1307(　　1307)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 213(　　 213)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 265(　　 265)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　 526(　　 526)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース