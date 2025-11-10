外国証券 先物取引高情報まとめ（11月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15037( 15034)
3月限 49( 49)
TOPIX先物 12月限 10837( 10837)
日経225ミニ 11月限 14183( 14183)
12月限 270874( 270874)
1月限 83( 83)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5302( 5280)
3月限 49( 49)
TOPIX先物 12月限 6611( 6611)
日経225ミニ 11月限 6580( 6580)
12月限 121625( 121625)
1月限 56( 56)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 338( 304)
TOPIX先物 12月限 58( 58)
日経225ミニ 12月限 682( 682)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 401( 401)
TOPIX先物 12月限 1479( 1419)
日経225ミニ 11月限 8( 8)
12月限 3794( 3794)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 780( 602)
3月限 13( 13)
TOPIX先物 12月限 2001( 2001)
日経225ミニ 12月限 6652( 6652)
1月限 13( 13)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 326( 281)
TOPIX先物 12月限 728( 682)
日経225ミニ 12月限 793( 793)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1593( 1593)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1846( 1846)
日経225ミニ 11月限 12( 12)
12月限 22062( 22062)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 65( 0)
TOPIX先物 12月限 443( 391)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 192( 192)
TOPIX先物 12月限 271( 271)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1307( 1307)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 213( 213)
TOPIX先物 12月限 265( 265)
日経225ミニ 11月限 2( 2)
12月限 526( 526)
1月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
