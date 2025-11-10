韓国を代表する俳優、大阪に登場へ 「おつかれさま」ムン・ソリが『第11回大阪韓国映画祭』参加【ラインナップ】
韓国を代表する俳優ムン・ソリが、『第11回大阪韓国映画祭』（11月24日・27〜30日、駐大阪韓国文化院 ヌリホール）に来場することが決まった。
【画像】『第11回大阪韓国映画祭』ビジュアル＆ムン・ソリ
『大阪韓国映画祭』は、今年で11回目。今年は日本初公開作品を含む12作品が選ばれ、2015年の開催以来、過去最多の作品数となる。
ムン・ソリは14日に映画祭に参加予定。イ・チャンドン監督の『ペパーミント・キャンディー』『オアシス』をはじめ、ドラマ『太王四神記』、Netflix『おつかれさま』など多数の作品に出演してきた。今回、出演作『三姉妹』の上映後、観客とトークを予定する。
■スケジュール
11月24日（月）
午後1時45分〜『マッコリが教えてくれる』
午後5時40分〜『三姉妹』
※上映後にゲスト登壇『三姉妹』ムン・ソリ
11月27日（木）
午後1時5分〜『3年生2学期』
午後4時5分〜『やるべきこと』
午後7時〜『ボーイ・イン・ザ・プール』
11月28日（金）
午前10時〜『ボーイ・イン・ザ・プール』
午後0時40分〜『娘のこと』
午後3時40分〜『間借人』
午後6時20分〜『やるべきこと』
11月29日（土）
午前11時30分〜アニメーション特別企画
The Waves、Circle、Paranoid Kid、Glasses、あめだま
午後5時5分〜『娘のこと』
11月30日（日）
午前10時〜『マッコリが教えてくれる』
午後0時40分〜『間借人』
午後3時15分〜アニメーション特別企画
The Waves、Circle、Paranoid Kid、Glasse、あめだま
※上映後にゲスト登壇
『あめだま』監督 西尾大介／プロデューサー 鷲尾 天
午後6時20分〜『3年生2学期』
入場無料（事前申込制、各回入替、お一人様 1回につき2名様まで）
