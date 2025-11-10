外国証券 先物取引高情報まとめ（11月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18530( 16682)
3月限 39( 39)
TOPIX先物 12月限 21722( 21573)
日経225ミニ 11月限 21168( 17068)
12月限 236895( 236895)
1月限 514( 514)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11725( 10659)
3月限 236( 236)
TOPIX先物 12月限 18726( 18576)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 13110( 12110)
12月限 128631( 128631)
1月限 277( 277)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1338( 723)
TOPIX先物 12月限 738( 560)
日経225ミニ 12月限 10914( 10914)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2695( 1461)
TOPIX先物 12月限 4931( 4376)
日経225ミニ 11月限 2400( 0)
12月限 5472( 5454)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2654( 1587)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 5297( 4534)
日経225ミニ 11月限 5900( 0)
12月限 7183( 7183)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4423( 2858)
TOPIX先物 12月限 4151( 4091)
日経225ミニ 11月限 2100( 0)
12月限 6879( 5911)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2429( 2237)
3月限 13( 13)
TOPIX先物 12月限 3685( 3685)
日経225ミニ 11月限 122( 122)
12月限 31594( 31594)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1276( 0)
TOPIX先物 12月限 523( 490)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 675( 0)
TOPIX先物 12月限 2073( 921)
日経225ミニ 11月限 105( 105)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 641( 641)
TOPIX先物 12月限 563( 563)
日経225ミニ 11月限 34( 34)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
