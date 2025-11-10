　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 18530(　 16682)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21722(　 21573)
日経225ミニ　 　11月限　　　 21168(　 17068)
　　　　　 　 　12月限　　　236895(　236895)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 514(　　 514)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11725(　 10659)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 236(　　 236)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 18726(　 18576)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13110(　 12110)
　　　　　 　 　12月限　　　128631(　128631)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 277(　　 277)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1338(　　 723)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 738(　　 560)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10914(　 10914)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2695(　　1461)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4931(　　4376)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2400(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　5472(　　5454)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2654(　　1587)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5297(　　4534)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5900(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　7183(　　7183)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4423(　　2858)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4151(　　4091)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2100(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　6879(　　5911)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2429(　　2237)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3685(　　3685)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　12月限　　　 31594(　 31594)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1276(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 523(　　 490)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 675(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2073(　　 921)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 105(　　 105)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 641(　　 641)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 563(　　 563)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース