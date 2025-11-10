インフル患者急増で病児保育施設に「助かります」の声　医師は「これからはコロナ変異株など“悩ましい症例”で大変に」

インフルエンザの感染者数が前の週に比べ、約2.4倍に急増。

全国で学級閉鎖なども増えています。

10日、東京都内の診察室では…。

大川こども＆内科クリニック・大川洋二理事長:

ちょっと赤いですね。タミフルってお薬を出しますね。

11月に3歳になる息子さんが週末から発熱したため、診察を受けたというお母さん。

40代･母:

さっき検査していただいて、インフルエンザの陽性でした。

普通は帰るところ、診察後に体重を量ったり、看護師と打ち合わせしたり…。

実はこのクリニックでは、病児保育を併設。

インフルエンザなどの病気で集団保育が難しい場合に、一時的に子供を預かってくれるのです。

40代･母:

仕事が休めなくて、なので預ける。すごく助かっています。家で私と一緒にいるよりも、プロがいるところで保育してもらえる。気づけなかった急変とかに気づいてもらえるので、すごく助かります。

2歳の息子さんを連れてきたお父さんも…。

30代･父:

インフルエンザですね。今は熱も下がって、ただ何日か登園できないので、本当にありがたいです。妻も私も仕事を平日はしてるので、こういう施設があると助かります。

このクリニックでは、2003年から病児保育をスタート。

10日は、預かった子供15人のうちインフルエンザに感染していたのは11人。

感染が広がらないよう隔離室で預かっていました。

大川こども＆内科クリニック・大川洋二理事長:

病気のお子さんを抱えると、お母さんが仕事できないので、こちらで専門職の医師、保育士、看護師がチームを作って、子どもに最適な環境を作ってあげる。

インフルエンザの流行について都内で聞いてみると…。

中学生:

1クラス20人くらい(インフルエンザ感染)。学級閉鎖とかになったりもしてます。

小学6年生:

隣のクラスで、学級閉鎖のクラスがあった。(何人くらいがインフルエンザに？)20人くらい。

全国で休校や学年・学級閉鎖となる学校などは、2307施設と急増しています。

厚生労働省によると、11月2日までの1週間に報告された全国の1医療機関あたりのインフルエンザ感染者数は14.90人。

前の週と比べて2倍以上に増加。

定点あたりの患者数が10人を超えるのは、大きな流行となった昨シーズンより6週早くなっています。

なぜ2025年はインフルエンザの流行が早まったのでしょうか。

クリニックフォア新橋・吉川裕章医師:

今年は訪日外国人も増えていますし、大阪・関西万博もあったので、感染症にとって都合の良いストリームができてしまったことが、今回の流行を早めた理由じゃないかなと思います。

多い日には1日に20人のインフルエンザ感染者が来院するというこのクリニック。

今後の流行については診断が難しくなるといいます。

クリニックフォア新橋・吉川裕章医師:

これからインフルエンザB型、コロナの変異株、マイコプラズマ肺炎など、ほかにもウイルスはたくさんあるので、本当にインフルエンザだけなのか、コロナだけなのかというところをよく考えて、悩ましい症例がたくさんあるので、そこは大変かと思う。