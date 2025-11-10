「薄っぺらい顔」令和版“伝説の特撮ドラマ”で暴言祭り！容赦ない味方の追撃に青影も思わず反論＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月9日（日）に放送された第3話では、青影（木村慧人）が「薄っぺらい顔」「それは言えてる」と散々な暴言を吐かれる展開に…。

【映像】赤影のまさかの裏切りに青影がツッコミ！

◆青影が不届き者だと怪しまれる要因は…

織田家の忍を選抜する試験の最終試練で、受験者に紛れ込んだ不届き者を探せと命じられた赤影（佐藤大樹）たち。赤影は青影が勝手に試験に紛れ込んだことを知っており、彼を庇おうとして自分が不届き者だと名乗り出た。

しかしすぐに同じ受験者の石田三成（中尾暢樹）が「おぬしの魂胆など見え透いておる。その男を庇っておるのだろう」と指摘。「不届き者は貴様だ！」と青影に疑いの目を向けた。

青影は内心「当たってるけど…」と思いつつ、「違う！」と否定し、自分を不届き者だと思う根拠を尋ねる。

これに対し三成は「その軽薄な顔だ！貴様のような薄っぺらい顔をした者が、織田家の家臣であるわけがない！」と容赦なく言い放った。

すると三成の意見に赤影も「それは言えてる」と同意し、青影は「納得してんじゃねーよ！」とすかさずツッコミを入れ、緊迫するシーンにもかかわらずコミカルなやりとりを繰り広げていた。