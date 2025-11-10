三河のガードナーがB1通算1万1000得点達成…前人未到の領域、通算得点数では独走状態

11月9日、B1西地区のシーホース三河に所属するダバンテ・ガードナーが、B1史上初となるB1個人通算1万1000得点を達成した。

節目の記録にあと1得点と迫っていたガードナーは、ウイングアリーナ刈谷で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節の仙台89ers戦に先発出場。第1クォーター残り時間8分1秒、得意の形であるポストアップから華麗なスピンムーブでディフェンスを抜き去り、ステップインで大記録を達成した。

ガードナーはその後も得点を重ね、この日はチーム最多の26得点に加え、6リバウンド5アシストを挙げる活躍で勝利に貢献。B1個人通算得点数を1万1025まで伸ばした。

現在34歳のガードナーは、203センチ132キロのパワーフォワード兼センターで、今シーズンはここまで全14試合に出場。1試合平均19.3得点7.0リバウンド4.1アシストを記録している。

なお、B1通算得点ランキングは、1万1025得点のガードナーがトップに君臨し、9552得点のニック・ファジーカスが2位、7229得点の富樫勇樹（千葉ジェッツ）が3位で続く。

Bリーグの過去9シーズンで得点王に3度輝いた実績を持つ“オフェンシブモンスター”のさらなる活躍に注目だ。

【動画】ダバンテ・ガードナー、B1個人通算1万1000得点達成の瞬間