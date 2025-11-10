ファン・ダイク、マンC戦で同僚がドクに苦しめられたことを認める「1対1では難しい場面があった」
リバプールの主将であるDFフィルヒル・ファン・ダイクはマンチェスター・シティ戦で、チームメイトのDFコナー・ブラッドリーがFWジェレミ・ドク相手に「難しい」時間を過ごしたことを認めた。英『ミラー』が伝えている。
9日のプレミアリーグ第11節でマンチェスター・Cとリバプールが激突。序盤から切れのある動きを見せたドクは、前半9分に左サイドから切れ込むと、GKギオルギ・ママルダシュビリのファウルを誘ってPKを獲得。その後も果敢な突破で好機を生み出すと、2-0で迎えた後半18分には鋭いカットインから豪快に右足ミドルを叩き込み、ダメ押しゴールを記録するなど、抜群の存在感を示した。
左ウイングに入ったドクと対面したのが、右サイドバックの位置に入ったブラッドリー。しかし、後手に回る場面が多く、ファン・ダイクは「コナーにとって難しい場面があった」と振り返っている。
「相手はボールを持っているとき、快適そうにプレーしていて、我々がプレッシャーをかけるのは難しかった。大きな危険は多くなかったと思うが、ドクは素晴らしい試合をし、1対1ではコナーにとって難しい場面があった。大きな窮地に陥ったとは思わないが、もっと良くできたと思う」
