「ちいかわ焼き」に待望の2号店！　イオンモール幕張新都心にオープン、入店予約は11月11日から

ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷり挟んで焼き上げた「ちいかわ焼き」の店、『ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店』が2025年11月25日にオープンする。

2025年夏には『ちいかわパーク』が誕生！ もはや国民的キャラか

イラストレーターのナガノさんによる人気作品『ちいかわ』。主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日常を描く作品。かわいい見た目と裏腹な不条理なエピソードがあり、世知辛い世の中で頑張って生きていくちいかわ達が健気で、大人からも支持される。

2020年からXにおいて漫画が連載され、2022年からはアニメがスタート。グッズは飛ぶように売れ、『くら寿司』や『マクドナルド』、『ユニクロ』など様々なジャンルの企業とコラボレートし、行列や商品売り切れのニュースが後をたたない。2025年7月には池袋にある「サンシャインシティ アネックス」に大型体験型施設『ちいかわパーク』が誕生。その人気ぶりは社会現象と言えるが、老若男女に愛されているその様子から、もはや国民的キャラクターの地位を確立しているかもしれない。

こんがり焼けた「ちいかわ」たちが可愛すぎ！ 2店舗目が千葉・幕張に

『ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店』は、2025年4月7日にオープンした『ちいかわ焼き 横浜ワールドポーターズ店』に続く2号店。「ちいかわ焼き」は、小倉あんを挟んだ「ちいかわ」、クリームを挟んだ「ハチワレ」、チョコレートを挟んだ「うさぎ」などを販売。

今回のオープンを記念し、11月25日から新しい味の「ちいかわ焼き」が3種類登場。「ちいかわ（ピスタチオ）」はピスタチオの香ばしさとコクをいかした、まろやかな味わいのクリーム、「ハチワレ（苺チョコ）」はイチゴをビターチョコと混ぜて仕上げた酸味と甘みのあるチョコレートクリーム、「うさぎ（レアチーズ）」はチーズの甘さと酸味、コクがほどよく調和したレアチーズ風味のクリームを挟んでいる。

3個か6個のセット販売のみで、ひとり最大6個まで購入可能（最大3個セット×2、又は6個セット×1）。セット内容は以下の通り。

Aセット（3個） 1050円

ちいかわ（小倉あん）、ハチワレ（クリーム）、うさぎ（チョコレート）

Bセット（3個） 1050円

ちいかわ（ピスタチオ）、ハチワレ（苺チョコ）、うさぎ（レアチーズ）

Cセット（6個）2100円

ちいかわ（小倉あん）、ハチワレ（クリーム）、うさぎ（チョコレート）、ちいかわ（ピスタチオ）、ハチワレ（苺チョコ）、うさぎ（レアチーズ）

“焼きのみんな”がグッズに！ 「ちいかわ焼き」店舗でのみ購入可能

さらに店舗では、「ちいかわ焼き」オリジナルイラストを使用したマスコットやハンドタオルなどのグッズも多数展開される。グッズはひとり各1点ずつ購入可能だ。

ちいかわ焼き マスコット 各1650円

ちいかわ焼き 鈴付きキーホルダー 各880円

ちいかわ焼き ガーゼハンドタオル 各825円

ちいかわ焼き ランチョンマット 1320円

ちいかわ焼き ランチサイズトートバック 1980円

2025年11月11日10時にWEB入店抽選予約受付がスタートする。公式サイトからチェックを。

