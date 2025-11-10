DOBERMAN INFINITY¡¦ÎÓ ÏÂ´õ¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡ÙÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öyou¡×MV¸ø³«¤â
DOBERMAN INFINITY¡¦ÎÓ ÏÂ´õ¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤ÎÁ´¶ÊÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ËÜÆü20»þ¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öyou¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢Àè¹Ô¤Ç²»¸»ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ÎÓ ÏÂ´õ¼«¿È¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿R&B¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤Âç¿Í¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖPlumeria¡×¤È¡¢ºòÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅìµþ¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢DOBERMAN INFINITY¤ÎP-CHO¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖShow me what you got (Remix) feat. P-CHO¡×¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡Öyou¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê8¶Ê¤Î¿·¶Ê¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü20»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öyou¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¡È¼º¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¤Î¿¼¤µ¡É¤È¡¢¡ÈËº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²¹¤â¤ê¡É¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢²»³Ú¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¶»ÂÇ¤ÄºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ªÎÓ ÏÂ´õ¤Ï¡¢11·î13Æü¤è¤êÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://ldh.lnk.to/to_pkg
ÇÛ¿®¡§https://ldh.lnk.to/_to
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û(CD+Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§XNLD-10291/B
²Á³Ê¡§\6,930¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û(CD+DVD)
ÉÊÈÖ¡§XNLD-10292/B¡¡²Á³Ê¡§\6,930¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û(CD)
ÉÊÈÖ¡§XNLD-10293¡¡²Á³Ê¡§\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÒCD¡Ó¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.Trillion
02.Brooklyn lullaby
03.you¡Ê¢¨¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ë
04.¥ê¥Ó¥¨¥é¥Ù¥¤¥Ù¡¼
05.Anniversary
06.Paper rain
07.Honey
08.Show me what you got (Remix) feat. P-CHO
09.Plumeria
10.Forsyth St
¡ÒBlu-ray/DVD¡Ó
ÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2024 ¡ÈI¡É LIVE VIDEO
¢¡ÆÃÅµ
¡¦ÈÆÍÑÆÃÅµ¡§A4¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦Ë¡¿ÍÆÃÅµ¡§
LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP
¡¦³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦ÃêÁªÆÃÅµ¡§¡ØÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡Ù½ª±é¸å¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É»£±Æ²ñ¤Ë¡Ú³Æ²ñ¾ìºÇÂç5Ì¾ÍÍ¡Û¤´¾·ÂÔ¡ª
TOWER RECORDS¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (Çó²¡¤·»ÅÍÍ)
HMV¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
◾️¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä
¡Îºë¶Ì¡ÏÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡Î°¦ÃÎ¡ÏNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
¡ÎÂçºå¡Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê \9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35889/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok