11月8日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」の「RYOKI」こと三山凌輝が、同日をもってグループを脱退したことを発表した。脱退発表で、妻である趣里の動向が注視されているようだ。

三山と趣里は、8月に結婚と趣里の妊娠を発表し、9月に第一子が誕生している。新たな命が生まれて約2カ月後、三山は大きな決断に踏み切ったかたちだ。

「BE:FIRSTの所属事務所とは別の事務所『FLASH UP_etoile』にも所属していた三山さんですが、5月に同事務所からの独立を発表しています。7月からBE:FIRSTの活動を休止し、今回脱退を発表したことで、今後は俳優としての活動が中心になると思われます。

一方、趣里さんは、2024年10月期の主演ドラマ『モンスター』（フジテレビ系）以降、ドラマ出演はなく、出産したこともあり、目立った活動はしていません」（スポーツ紙記者）

三山の脱退発表を受けて、Xでは

《趣里ちゃんのことは絶対に大切にしてほしいよな》

《趣里ちゃんと子は守り切ってほしい》

《趣里ちゃんとお子さんを悲しませちゃだめだよ！》

といった、趣里を気にかける声があがっている。初めての子育てに追われる趣里だが、新しい仕事も浮上したようだ。

「11月2日の『女性セブンプラス』で、趣里さんが2026年に公開される織田裕二さんの主演映画『踊る大捜査線 N.E.W』に出演すると伝えられました。

記事によれば、趣里さんは11月中旬から現場入りし、産後2カ月足らずのスピード復帰になるとされています。『踊る大捜査線』は10月31日に撮影がスタートしたと発表されましたし、これから本格的に撮影が進んでいくのでしょう」（同）

9月には、三山は自身のInstagramでゴールデン・レトリバーの子犬・もんくんを迎えたことを報告している。その後も、“家族” が増えていた。

「10月に保護犬のベネちゃんを迎えたことを報告し、もんくんとベネちゃんの成長を記録する夫婦共同のInstagramアカウントも開設しました。ただ、9月に生まれたばかりの子どもに加えて、2匹の犬まで育てるのは簡単なことではないでしょう。

趣里さんは、菅田将暉さんや松坂桃李さんらと同じ事務所に所属し、2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを務めたこともあり、オファーは多いと思われます。

三山さんも俳優として露出を増やしているとはいえ、独立したばかりですし、やはり事務所に所属する趣里さんのほうが仕事は安定しているかもしれません。そうなると、当面は趣里さんが “大黒柱” として家族を支えることになりそうです」（同）

水谷豊と伊藤蘭のひとり娘でありながら、両親の名前に負けない活躍を見せてきた趣里。出産後も、女優としてさらに露出を増やすのか。