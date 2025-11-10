きょう午前、山形県酒田市の住宅隣の木の上にクマが３頭がいるのがみつかりました。危険性から、市は緊急銃猟を判断し、３頭は駆除されました。

【画像】柿の木に上るクマ

木の上に居座るクマ。成獣１頭と幼獣２頭のあわせて３頭です。

市によりますときょう午前７時前、酒田市米島で「クマが木の上にいる」と住民から警察に通報がありました。

現場に到着した警察が周辺を交通規制し、クマの動きを確認しましたがクマはその場を動かず、酒田市は対策本部を設置し対応を検討しました。

■緊急銃猟の判断

クマがいた場所は民家に近い位置にある柿の木の上で、状況の危険性などから市は緊急銃猟の判断をしたということです。

これを受け、現地では爆竹を鳴らし、クマが地面に降りたのを確認してから駆除しました。

クマは体長およそ１．５メートルのメスの成獣１頭と体長およそ８０センチのメスの幼獣２頭の合わせて３頭だったということです。

■山形市でも柿の木の上にクマ

また、山形市ではきょう午前７時すぎ山形市滑川の住宅敷地内で柿の木の上にいるクマ１頭が目撃されました。

クマは成獣と見られ、木の上で柿を食べていたということです。

この住宅敷地内ではきのうとおとといにも柿の木の上でクマが目撃されています。

午前８時ごろ、警察が花火を使って追い払い、クマは南西の方向に逃げていったということです。

■クマの死がいも発見

また、川西町ではきょう午前６時ごろクマの死がいが発見されました。昨夜近くでクマと車が衝突する事故が起きていたということです。

このほか、県内ではきょう昼ごろ、酒田市緑ヶ丘の介護施設の近くで子グマが目撃されています。

県内では、今月２日まででクマの目撃件数が２１０３件と過去最多を更新しています。

２００３年の統計開始以降、これまで最多だった２０２０年の７９５件から激増していて、県が注意を呼びかけています。