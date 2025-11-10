ももクロ・佐々木彩夏が、2025年11月28日にリリースする『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayより、『AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」』に収録されている「Lady Cat」ライブ映像を公開した。

◆佐々木彩夏 動画

今回公開された「Lady Cat」は、発売を記念して実施されていた「あなたが観たいライブ映像ファン投票企画」にて32曲の中から一番投票数が多かった楽曲で、2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞の開幕曲としてパフォーマンスされた楽曲だという。煌びやかな照明やレーザー演出の中、ステージ中央に設置された高台でポールダンスを踊る姿やダンサーとの息ぴったりなパフォーマンスを観ることができる。セクシーで鮮烈な印象を与えた佐々木初挑戦のポールダンスをぜひ堪能してほしい。本ライブ映像は、本日より11月30日23時59分までの期間限定での公開となる。

本商品は現在、キングレコード公式オンラインショップ [ELR store（KING e-shop）]にて予約受付中だ。2024年9月28日に東京・Zepp Hanedaにて開催されたソロコンサート＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞と、2025年6月14日に東京・TOKYO GARDEN THEATERで開催されたソロコンサート＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜＞の2作が1つのパッケージに収録されている豪華な作品となっている。

また、2026年2月22日（日）に購入者抽選イベント＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」LIVE & Secret Special Movie+＞の実施が決定している。本イベントでは、神奈川県・千葉県・埼玉県の3カ所にて、2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞の本編に加えて、2023年に開催した＜AYAKA NATION 2023 in YOKOHAMA Arena 〜FRIENDS〜＞より、あーりんがもう一度観てほしい2曲など本上映会限りで観られる映像が盛り込まれている貴重なイベントとなっているとのことだ。本イベントへは、『AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayを対象期間内にて予約した人が抽選でき、当選者にイベント参加権利が与えられる。キングレコード公式オンラインショップ [ELR store（KING e-shop）]の対象期間は11月16日23時59分までとなっている。

2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞は、毎年開催しているソロコンサートMAYAKA NATION＞としては初の全国3カ所・東名阪Zeppツアーで開催されたライブ。タイトルの通り「秘密のVIP ROOM」というコンセプトが掲げられ、ライブ参戦者にはあーりんからの招待状が届けられたり、客席の1人を“超VIP”と称して、ステージに招き入れるというサプライズ企画が実施されるなどの演出が実施されたとのこと。ポールダンス、ラスベガスのショーを彷彿させる豪華なセットと楽曲や、DJ A-RINとしてメドレーやリミックスを披露するなど佐々木としての挑戦も含まれたソロコンサートになったという。

一方、2025年に開催された＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜＞は、“VIP ROOM A⁺”という2024年のライブツアーの世界観を踏襲しつつ、“〜the Voyage〜”というサブタイトルのもと「航海」がコンセプトとなったライブだという。ソロ楽曲やももクロ曲を織り交ぜながら世界旅行するというセットリストとそれぞれの地域に合わせた衣装が特徴的なソロコンサートになったとのことだ。

■＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」LIVE & Secret Special Movie+＞ ▼日時：

2026年2月22日（日）

※時間は会場により開始時間が異なります。 ▼会場：

・神奈川県某所

・埼玉県某所

・千葉県某所

※計3箇所予定 ▼チケット代

3,300円（税込） ▼スケジュール

・ANGEL EYES会員先行予約期間：終了 ・キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]

一般予約期間：2025/11/4（火）18:11 〜（予定）

※ANGEL EYES会員先行予約期間に予定数に達した場合はキングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]での発売はございません。

※予定数に達し次第、受付終了となります。

AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025 LIVE Blu-ray

予約者抽選応募企画参加権利付与対象期間：2025/11/4（火）18:11〜2025/11/16（日）23:59

商品お届け日：2025/11/29（土）以降予定 キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]にて発売が実施となった場合、指定期間内にご予約していただきました方へ抽選応募企画参加権利が付与されます。また、予定数に達し次第、販売終了に伴い抽選応募企画の参加権利付与も終了とさせていただきます。 詳細：https://mcz-release.com/live/ayaka_nation_vip/ 【お問い合わせ】

キングレコード株式会社

ももいろクローバーZ キャンペーン係

kingpr.momoclo.cp@kingrecords.co.jp

※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

※上記問い合わせ先以外へのお問い合わせは固くお断りいたします。

※お電話でのお問い合わせは対応いたしかねます。ご了承ください。

■『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-ray

お届け日：2025年11月28日（金）

特設サイト：https://mcz-release.com/live/ayaka_nation_vip/

予約リンク：https://mailivis.jp/shop/r/r6-momoclo/ 品番：NXD-1120〜1

価格：\12,100（税抜価格：￥11,000）

形態：Blu-ray2枚

音声：リニアPCM 2ch

[Blu-ray]

DISC1：AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」in Zepp Haneda

DISC2：AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜



▼公演セットリスト

2024年9月28日（土）

【AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」in Zepp Haneda】

01.Lady Cat

02.Ladybird

03.Bunny Gone Bad

04.A-RIN NEW SCHOOL HIP HOP メドレー（produced by A.G.O.）

05.桃照桃神

06.リバイバル

07.Girls Meeting

08.Memories, Stories

09.追憶のファンファーレ

10.レディ・メイ

11.Guns N’ Diamond

12.ロードショー

＜ENCORE＞

13.あーりんは反抗期！

14.あーりんはあーりん♡

15.空でも虹でも星でもない

16.だって あーりんなんだもーん☆



2025年6月14日（土）

【AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜】

01.Ladybird

02.華麗なる復讐

03.『Z』の誓い

04.満漢全席

05.GOUNN

06.VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜 南国トロピカルメドレー

07.Early SUMMER!!!

08.More & More feat. ももいろクローバーZ

09.LOST CHILD（Jersey-Trap Edit）

10.ジョイフルワンダーランド

11.Grenade

12.SPECIALIZER

13.鉄血†Gravity

14.My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

15.Lady Cat

16.黒い週末

17.Where We Go

＜ENCORE＞

あーりんちゅあ

18.A-rin Kingdom

19.Link Link

20.ハッピー♡スイート♡バースデー！（A-rin 10th Anniversary ver.）

21.あーりんは反抗期！

22.だって あーりんなんだもーん☆



▼スケジュール

・ANGEL EYES会員先行予約期間：終了



・キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]

一般予約期間：2025/11/4（火）18:11 〜（予定）

※ANGEL EYES会員先行予約期間に予定数に達した場合はキングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]での発売はございません。

※予定数に達し次第、受付終了となります。

商品お届け日：2025/11/29（土）以降予定



◆【AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025】LIVE Blu-ray発売記念Special content抽選会

▼Special content

・A-rin賞：当選者様へ向けた限定メッセージ動画

└3名

※あーりんから呼んでほしいお名前（ニックネーム可）と自分へのメッセージ（応援してほしい、お祝いしてほしいなど）をお送りいただき、あなただけへのメッセージをプレゼント

（例：部活動、受験、仕事などを応援してほしい・結婚したのでお祝いしてほしい・誕生日のメッセージがほしいなど）

※A-rin賞応募時の注意事項もあわせてご確認ください。



・Sasaki賞：宛名 / あーりんサイン入りポスター（A2サイズ予定）

└計6名

※絵柄をお選びいただけます

※宛名は本名とさせていただきます。

Link Voyage：3名



Link VIP ROOM A+：3名



・Voyage賞：両A面ジャケットポスター（A2サイズ予定）

└100名

※ポスター絵柄はランダムになります

Link Voyage：50名

Link VIP ROOM A+：50名



▼応募方法

【AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025】LIVE Blu-rayのAE会員先行予約をしていただいた方に、ご登録していただいているメールアドレス宛へ、シリアルナンバーを記載したメールをはるえ商店よりお送りさせていただきます。

※先行予約期間にてご予約されているお客様もシリアルナンバー付与対象となります。

シリアルナンバーを使用し、メール記載のURLから、抽選特設応募ページにアクセスし、画面の指示にしたがってご応募ください。

シリアルナンバー1つにつき、1回のご応募が可能です。

（※ご購入いただいた枚数分のご応募が可能です）。

Special contentは選択することが可能ですが、ご希望のSpecial contentが当たるとは限りません。

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※ANGEL EYES会員先行予約期間内にご予約された方全員が抽選応募対象者となります。



▼シリアルナンバー発行メール送付

2025年11月5日（水）18:00頃



▼シリアルナンバー使用抽選応募期間

2025年11月5日（水）18:00〜2025年12月7日（日）23:59



こちらの企画に関する注意事項や詳細については、

下記【AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025】特設サイトにて記載しておりますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2025年12月10日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24

特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/ ［Blu-ray］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray

品番：KIXM-637〜9

収録枚数：3枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch ［DVD］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD

品番：KIBM-1144〜8

収録枚数：5枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch

メイキング映像（仮）



◆セットリスト

【DAY1：2024年12月21日（土）】

01. 真冬のサンサンサマータイム

02. CONTRADICTION

03. 桃照桃神

04. マリンブルー

05. JUMP!!!!!

06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜

07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

08. ポジティブ・アテンションプリーズ！

09. ハッピー♡スイート♡バースデー！

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. SECRET LOVE STORY

13. 今宵、ライブの下で

14. きみゆき

15. 空のカーテン

16. ukiukihuman!

17. デモンストレーション

18. BIRTH Ø BIRTH

19. 追憶のファンファーレ

20. 灰とダイヤモンド

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. Chai Maxx ZERO

24. サンタさん -ZZ ver.-



【DAY2：2024年12月22日（日）】

01. WE ARE BORN

02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

03. 桃照桃神

04. Spicy Girl

05. JUMP!!!!!

06. ザ・ゴールデン・ヒストリー

07. みてみて☆こっちっち

08. Sing! Swing! X’mas!

09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡

13. 今宵、ライブの下で

14. Hanabi

15. 空のカーテン

16. クリスマスしよ♡

17. BLAST！

18. momo

19. Heroes

20. 白い風

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. 僕等のセンチュリー

24. サンタさん -ZZ ver.-



◆応援店舗特典

「香り付きレプリカチケット」

※サイズ：70×200mm

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch

メイキング映像（仮）



◆封入特典

「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ



◆セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. Re:volution

2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3. ワニとシャンプー

4. CONTRADICTION

5. BIONIC CHERRY

6. Acceleration

7. ココ☆ナツ

8. ROCK THE BOAT

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. stay gold

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. 孤独の中で鳴るBeatっ！

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Hanabi

15. BLAST！

16. GODSPEED

17. ツヨクツヨク

18. Event Horizon

19. Re:Story

＜ENCORE＞

20. 天手力男

21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22. コノウタ

23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜



【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. 天手力男

2. ロードショー

3. ワニとシャンプー

4. 泣いてもいいんだよ

5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6. Nightmare Before Catharsis

7. ココ☆ナツ

8. 堂々平和宣言

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. Re:volution

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. Chai Maxx

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Re:Story

15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16. BLAST！

17. On Your Mark

18. ツヨクツヨク

19. Acceleration

20. Hanabi

＜ENCORE＞

21. Event Horizon

22. レナセールセレナーデ

23. 愛を継ぐもの

24. キミノアト

