歌手デビュー10年、メジャーデビュー5年のメモリアルイヤーを迎える真田ナオキが、2026年1月1日に自身初となるベストアルバム『真田ナオキの世界３〜THE BEST〜』を発売することが決定した。

師匠である吉幾三が作詞・作曲を手がけた、まさに「珠玉」の全12曲を収録。真田ナオキの軌跡をたどった集大成となる作品だ。

また、メモリアルイヤーを彩るイベントとして、クリスマスにオンラインイベントの開催も決定。

今週11月16日には、『ボクらの時代』に初出演することも決定している。

『真田ナオキの世界３〜THE BEST〜』

2026年1月1日（木・祝）発売

TECE-3772 / 定価：\3,300（税抜価格 \3,000） / アルバムCD 1.恵比寿 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

2.れい子 作詞・作曲：吉幾三 編曲：南郷達也

3.HAMAでダンスを 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

4.本気（マジ）で惚れた 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

5.雨よあいつは 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

6.渋谷で・・・どう？ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

7.月の舟 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

8.酔えねぇよ！ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

9.友達（ダチ）の彼女が 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

10.酔いのブルース 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

11.姉ちゃんへ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

12.２４６ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

ベストアルバム 発売記念

クリスマスネットサイン会（ミニ福袋セット）

2025年12月25日（木）

［1回目］16:00〜

［2回目］19:00〜

下記YouTubeチャンネルにてイベントの模様を生配信

https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams 販売期間

2025年11月10日（月）18:00 〜 2025年12月5日（金）23:59

https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002OJC