「日経225オプション」11月限プット手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 166( 66)
SBI証券 58( 20)
楽天証券 17( 17)
UBS証券 160( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
ビーオブエー証券 300( 0)
大和証券 50( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 166( 66)
SBI証券 58( 20)
楽天証券 17( 17)
UBS証券 160( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
ビーオブエー証券 300( 0)
大和証券 50( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース