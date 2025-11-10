「日経225オプション」11月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1110( 710)
モルガンMUFG証券 225( 225)
ソシエテジェネラル証券 140( 140)
ビーオブエー証券 205( 105)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 82( 82)
SBI証券 133( 75)
UBS証券 260( 60)
楽天証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 45( 45)
松井証券 30( 30)
マネックス証券 12( 12)
安藤証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
野村証券 605( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
あかつき証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
バークレイズ証券 300( 0)
大和証券 200( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
岩井コスモ証券 6( 6)
SBI証券 9( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
立花証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
野村証券 300( 0)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 92)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
野村証券 25( 25)
SBI証券 27( 21)
BNPパリバ証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1110( 710)
モルガンMUFG証券 225( 225)
ソシエテジェネラル証券 140( 140)
ビーオブエー証券 205( 105)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 82( 82)
SBI証券 133( 75)
UBS証券 260( 60)
楽天証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 45( 45)
松井証券 30( 30)
マネックス証券 12( 12)
安藤証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
野村証券 605( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
あかつき証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
バークレイズ証券 300( 0)
大和証券 200( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
岩井コスモ証券 6( 6)
SBI証券 9( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
立花証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
野村証券 300( 0)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 92)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
野村証券 25( 25)
SBI証券 27( 21)
BNPパリバ証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)