　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　32(　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1110(　 710)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 225(　 225)
ソシエテジェネラル証券　　　　 140(　 140)
ビーオブエー証券　　　　　　　 205(　 105)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　82(　　82)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 133(　　75)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 260(　　60)
楽天証券　　　　　　　　　　　　46(　　46)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　45(　　45)
松井証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
マネックス証券　　　　　　　　　12(　　12)
安藤証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
野村証券　　　　　　　　　　　 605(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
あかつき証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 300(　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 300(　　 0)


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 192(　　92)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　30)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)