「日経225オプション」11月限コール手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
SBI証券 112( 24)
松井証券 18( 18)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
楽天証券 68( 68)
SBI証券 96( 36)
BNPパリバ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 21( 21)
松井証券 15( 15)
安藤証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 255( 255)
松井証券 149( 149)
ソシエテジェネラル証券 136( 136)
SBI証券 189( 97)
楽天証券 56( 56)
三菱UFJeスマート 45( 45)
マネックス証券 17( 17)
BNPパリバ証券 14( 14)
岩井コスモ証券 5( 5)
