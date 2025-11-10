　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　87(　　87)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 596(　 396)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 167(　 167)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 136(　　82)
ソシエテジェネラル証券　　　　　80(　　80)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 238(　　38)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　33(　　33)
松井証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
楽天証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 150(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 150(　　 0)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 217(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 200(　　 0)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 816(　 816)