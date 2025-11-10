「日経225オプション」11月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
JPモルガン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
SBI証券 27( 3)
楽天証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 596( 396)
モルガンMUFG証券 167( 167)
SBI証券 136( 82)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
BNPパリバ証券 238( 38)
三菱UFJeスマート 33( 33)
松井証券 30( 30)
楽天証券 22( 22)
SMBC日興証券 10( 10)
岩井コスモ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 17)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 200( 0)
SBI証券 4( 0)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 14( 14)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 816( 816)
