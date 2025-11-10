三月のパンタシア、最新アーティスト写真解禁。シングル「あまのじゃくヒーロー」特典画像公開も
三月のパンタシアが、最新アーティスト写真を公開した。
今回のアーティスト写真は、みあの本人ビジュアル写真となっている。
また、12月3日に発売するシングル「あまのじゃくヒーロー」のCD特典デザインが解禁されたので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。
◾️シングル「あまのじゃくヒーロー」
2025年12月3日（水）リリース
期間生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2827〜2828 ￥1,980（税込）
※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様
▼収録楽曲
01 あまのじゃくヒーロー
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
02 うたかたの声
作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku
03 あまのじゃくヒーロー -TV size-
04 あまのじゃくヒーロー -Instrumental-
[DVD]
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」ノンクレジットエンディング映像
◆店舗別購入特典
・楽天ブックス：オリジナルポストカード
・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ
・全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：オリジナルL版ブロマイド
・ソフマップ・アニメガ：オリジナルアクリルコースター
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・三月のパンタシア応援店：「あまのじゃくヒーロー」告知ポスター
※対象店舗：https://www.phantasia.jp/shoplist/251203/
◆先行配信情報
「あまのじゃくヒーロー」
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」エンディングテーマ
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
配信：https://3pasi.lnk.to/TwistedHero
「うたかたの声」
みあ2作目となる長編小説『君の記憶だけない』のインスパイアソング
作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku
配信：https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice
◾️「うたかたの声」インスパイアソング小説「君の記憶だけない」
著：みあ（三月のパンタシア）
イラスト：朔月八雲
レーベル：双葉文庫パステルNOVEL
発売日：2025年10月15日（水）
予価：726円（税込）
判型：A6判
ISBN：9784575590135
◆あらすじ
彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──
兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。
『君の記憶だけない』特設サイト：https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
◆朗読配信 抜粋版の配信URL
https://www.audible.co.jp/pd/B0FRS9ZS5H?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp
◆トークショー詳細
https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia
