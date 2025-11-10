◾️「うたかたの声」インスパイアソング小説「君の記憶だけない」

著：みあ（三月のパンタシア）

イラスト：朔月八雲

レーベル：双葉文庫パステルNOVEL

発売日：2025年10月15日（水）

予価：726円（税込）

判型：A6判

ISBN：9784575590135

◆あらすじ

彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──

兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。

『君の記憶だけない』特設サイト：https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/

◆朗読配信 抜粋版の配信URL

https://www.audible.co.jp/pd/B0FRS9ZS5H?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp

◆トークショー詳細

https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia