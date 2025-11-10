THE COLLECTORS、東京・渋谷クワトロで開催した＜MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER＞の有料配信決定
THE COLLECTORSが、＜THE COLLECTORS MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER”2025.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO＞の有料配信を11月14日21時より行うことを発表した。
「LIVING ROOM LIVE SHOW」の第30弾となる今回は、2025年9月14日に開催された＜THE COLLECTORS MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER”2025.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO＞の模様を配信する。名演の多いTHE COLLECTORSのライブの中でも、指折りの公演として名高いとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
なおTHE COLLECTORSは、11月22日よりツアー＜THE COLLECTORS LIVE TOUR 2025 “ONE MORE FOR ROCK’N’ROLL”＞を開催する。
■＜THE COLLECTORS MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER”2025.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO＞
・チケット販売サイト：https://thecollectors.zaiko.io/e/collectlive2025
・配信日：11月14日（金）21:00START
・視聴期間：11月21日（金）21:00まで
・チケット販売期間：11月10日（月）18：00〜11月21日（金）17:59
・チケット価格：
LIVE写真付きチケット \4,000（税込）
通常チケット ￥3,000（税込）
◾️＜THE COLLECTORS LIVE TOUR 2025 “ONE MORE FOR ROCK’N’ROLL”＞
2025年
11月22日（土）仙台・darwin OPEN：16:00／ START：16:30
11月24日（月・祝）横浜・ベイホール OPEN：15:30／START：16:30
11月29日（土）福岡・CB OPEN：16:00／START：16:30
11月30日（日）岡山・YEBISU YA PRO OPEN：16:00／ START：16:30
12月06日（土）名古屋・JAMMIN’ OPEN：16:00／START：16:30
12月07日（日）大阪・Banana Hall OPEN：15:45／START：16:30
12月14日（日）宇都宮・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 OPEN：16:00／START：16:30
チケット料金
大人 前売：\5,800／当日：\6,300 （スタンディング・D別）
キッズチケット（小学生対象）\3,800（スタンディング・D別）
※チケット一般発売中