THE COLLECTORSが、＜THE COLLECTORS MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER”2025.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO＞の有料配信を11月14日21時より行うことを発表した。

◆THE COLLECTORS 動画

「LIVING ROOM LIVE SHOW」の第30弾となる今回は、2025年9月14日に開催された＜THE COLLECTORS MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER”2025.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO＞の模様を配信する。名演の多いTHE COLLECTORSのライブの中でも、指折りの公演として名高いとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

なおTHE COLLECTORSは、11月22日よりツアー＜THE COLLECTORS LIVE TOUR 2025 “ONE MORE FOR ROCK’N’ROLL”＞を開催する。

■＜THE COLLECTORS MONTHLY LIVE 2025 “SUMMERTIME TRIPPER”2025.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO＞ ・チケット販売サイト：https://thecollectors.zaiko.io/e/collectlive2025

・配信日：11月14日（金）21:00START

・視聴期間：11月21日（金）21:00まで

・チケット販売期間：11月10日（月）18：00〜11月21日（金）17:59

・チケット価格：

LIVE写真付きチケット \4,000（税込）

通常チケット ￥3,000（税込）