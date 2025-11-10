真田ナオキ、初のベストアルバム発売決定
真田ナオキが、2026年1月1日に自身初となるベストアルバム『真田ナオキの世界３〜THE BEST〜』を発売することを発表した。
本作では、師匠である吉幾三が作詞・作曲を手がけた全12曲を収録しており、真田ナオキの軌跡をたどった集大成となる作品だという。このメモリアルイヤーを彩るイベントとして、クリスマスにオンラインイベントの開催も決定した。ぜひ真田ナオキのアナログ盤やベストアルバムを事前購入し、12月25日は配信ミニライブやネットサイン会を楽しんで欲しい。
さらに、11月16日には「ボクらの時代」に初出演することも決定している。
◾️初のアナログ盤 発売記念 クリスマスミニ配信ライブ
2025年12月25日（木）13:00〜13:30
セット内容
アナログ盤：「Nina」「一匹狼のブルーズ」各1枚 計2枚
特典：トレーディングカード 1枚
配信鑑賞権 配信の詳細はメールにてご案内いたします。
◆販売期間
2025年11月10日（月）18:00 〜 2025年12月5日（金）23:59
セット価格：\4,400（税込）
販売ページ（テイチクオンラインショップ）
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002OJA
◾️ベストアルバム 発売記念 クリスマスネットサイン会（ミニ福袋セット）
初のベストアルバムの発売を記念して、ミニ福袋がセットになったネットサイン会の開催が決定しました！テイチクオンラインショップにて、ネットサイン会対象セットをご予約（ご購入）いただくと、特製カード にご希望の宛名を入れてプレゼントいたします！セットのミニ福袋には、真田ナオキがデザインした狼イラストの手ぬぐい・アルバムデザインのクリアファイルのほか、今年テイチクオンラインショップで販売した人気グッズが入っています。イベント当日は、真田ナオキがお客様のお名前を読み上げながらサインとコメントを紹介する模様を、下記の日程でテイチクの公式YouTubeチャンネルで生配信いたします。（アーカイブも1週間残りますので、リアルタイムで見られない方もあとからご覧いただけます）注意事項をご確認の上、皆様のご参加をお待ちしております。
2025年12月25日（木）
［1回目］16:00〜
［2回目］19:00〜
配信時間はあくまでも予定の為、前後する場合がございます。予めご了承ください。
・視聴方法
当日は下記YouTubeチャンネルにてイベントの模様を生配信いたします。
TEICHIKU RECORDSチャンネル
https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams
・販売期間
2025年11月10日（月）18:00 〜 2025年12月5日（金）23:59
・ネットサイン会 内容
対象商品1セットのご予約（ご購入）につき、特製カード に、サインとお客様のご希望のお宛名を入れて、プレゼントします。
セット内容
［1回目］［2回目］共通
ベストアルバム1枚
ミニ福袋 1つ
特典：特製カード（宛名 & サイン入り）
セット価格：\5,500（税込）
販売ページ（テイチクオンラインショップ）
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002OJC
▼「一匹狼のブルーズ」各音楽配信サービスにて配信中
https://lnk.to/sanada_E629
▼「Nina（ニーナ）」各音楽配信サービスにて配信中
https://lnk.to/sanada_E505
◾️『真田ナオキの世界３〜THE BEST〜』
2026年1月1日（木・祝）発売
TECE-3772 / 定価：\3,300（税込） / アルバムCD
収録曲
1 恵比寿 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
2 れい子 作詞・作曲：吉幾三 編曲：南郷達也
3 HAMAでダンスを 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
4 本気（マジ）で惚れた 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
5 雨よあいつは 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
6 渋谷で・・・どう？ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
7 月の舟 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
8 酔えねぇよ！ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
9 友達（ダチ）の彼女が 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
10 酔いのブルース 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
11 姉ちゃんへ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
12 ２４６ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
◾️「一匹狼のブルーズ」
価格各：\1,550（税込）全3形態好評発売中
・KYO TAN SAN盤 TECA-25033
1 一匹狼のブルーズ 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二
2 KYO TAN SAN 作詞・作曲：森 慎太郎 編曲：田代修二
3 一匹狼のブルーズ（オリジナル・カラオケ）
4 KYO TAN SAN （オリジナル・カラオケ）
・あれれ盤 TECA-25034
1 一匹狼のブルーズ 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二
2 あれれ 作詞・作曲：江口直人 編曲：田代修二
3 一匹狼のブルーズ（オリジナル・カラオケ）
4 あれれ（オリジナル・カラオケ）
・DVD付き TECA-25035
1 一匹狼のブルーズ 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二
2 一匹狼のブルーズ（オリジナル・カラオケ）
DVD：一匹狼のブルーズ のミュージックビデオ
◾️「Nina（ニーナ）」
価格各：\1,550（税込）全5形態好評発売中
・ピンクスネイク盤 TECA-25011
1 Ｎｉｎａ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
2 昔・・・中洲で 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
3 Ｎｉｎａ （オリジナル・カラオケ）
4 昔・・・中洲で （オリジナル・カラオケ）
・ブルーストライプ盤 TECA-25012
1 Ｎｉｎａ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
2 羽根を下さい 作詞・作曲：吉幾三 編曲：杉山ユカリ
3 Ｎｉｎａ （オリジナル・カラオケ）
4 羽根を下さい （オリジナル・カラオケ）
・JD盤 TECA-25013
1 Ｎｉｎａ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
2 一匹狼のブルーズ 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二
3 Ｎｉｎａ （オリジナル・カラオケ）
4 一匹狼のブルーズ （オリジナル・カラオケ）
・エンヤコラ盤 TECA-25018
1 Ｎｉｎａ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
2 エンヤコラブギー 作詞・作曲：ゆあさみちる 編曲：田代修二
3 Ｎｉｎａ （オリジナル・カラオケ）
4 エンヤコラブギー （オリジナル・カラオケ）
・ギクシャク盤 TECA-25019
1 Ｎｉｎａ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美
2 ギクシャク 作詞：岩井薫 作曲：梶原茂人 編曲：田代修二
3 Ｎｉｎａ （オリジナル・カラオケ）
4 ギクシャク （オリジナル・カラオケ）
関連リンク
◆真田ナオキ オフィシャルサイト
◆真田ナオキ オフィシャルX
◆真田ナオキ オフィシャルInstagram
◆真田ナオキ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆真田ナオキ オフィシャルTikTok