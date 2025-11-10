◇第50回社会人野球日本選手権大会 準々決勝 NTT東日本7―5三菱自動車岡崎（2025年11月10日 京セラドーム）

NTT東日本が22年以来の準決勝進出を決めた。今秋のドラフトでヤクルトから6位指名を受けた石井巧内野手（23）は「2番・遊撃」で先発。2回2死一、二塁の第2打席で中前へ決勝打を放つなど2安打1打点で勝利に貢献した。

「どんなボールを打ったのかも分かんないです。ベンチからも、すごい声が聞こえていましたし、とりあえず、1本出てよかった」

2回戦までは計9打席で無安打。「打てなかった2試合に関しては、そこまで気にする事なく（試合に）入りました」と振り返ったが、今大会11打席目に生まれた初安打に、塁上ではホッとした表情を浮かべていた。

4回先頭の第3打席では落ちる変化球を捉えて左中間最深部のフェンス際まで飛ばす二塁打だ。

「ホームランを何本も打つバッターじゃないんで、チャンスで1本とか、自分がチャンスメイクできるような働きができるようになりたい」

4回の守備は“独り舞台”だった。先頭打者の緩いゴロをダッシュして捕球し、ランニングスローで1アウト。続く打者のゴロは高くバウンドし、捕球しようと頭上に差し出したグラブをはじく失策となった。

「京セラ（ドーム）特有の芝の特徴があって、それは頭に入っていたんですけど、思いっきり差されてしまった感じで。まだまだ、準備不足だったなと思います」

最後は1死一塁から二ゴロ併殺打でチェンジ。無失点で切り抜けられたことに「デカかったですね」とうなずいた。

大会後には、日本ハムでプレーする兄・一成と同じプロ野球へ進む。

「（チームが）都市対抗に出場できなかった分、選手権に懸ける思いっていうのは大きい。先を見るチームではないと思っているので、明日も集中していきたいと思います」

有終の美を飾るべく、力強い言葉で球場を後にした。