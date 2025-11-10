Kis-My-Ft2が12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」(読み：エンジョイ)が、CDリリースに先駆けて11月12日0時より各種サブスク・配信サービスにて先行配信されることが決定した。

この楽曲は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイポップスに仕上がっている。

さらに同日11月12日の正午には「&Joy」のMVがプレミア公開されることも決定。また、11月13日19時から放送の『ベストヒット歌謡祭』でもこの楽曲を初披露することが発表されている。

◾️シングル「&Joy」

2025年12月31日（水）リリース

詳細：https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325

予約：https://mentrecording.lnk.to/enjoy ◆初回盤A[CD+DVD]

JWCD-25139/B \1,760（税込）

[封入特典]シリアルコード

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.&Joy Music Video

02.&Joy Music Video&ジャケット撮影メイキングドキュメント

03.A CHA CHA CHA Music Video撮影メイキングドキュメント

※A CHA CHA CHA Music Videoは＜初回盤B＞のみに収録。 ◆初回盤B[CD+DVD]

JWCD-25140/B \1,760（税込）

[封入特典]シリアルコード

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.A CHA CHA CHA Music Video

02.新規撮影映像 ＊タイトルは後日発表致します。

03.&Joy Music Video DANCEver. ◆通常盤[CD]

JWCD-25141 \1,100（税込）

[封入特典]シリアルコード ※初回盤のみ

[仕様]初回スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

03.新曲A(タイトル未定)

04.新曲B(タイトル未定)

05.&Joy -Instrumental-

06.A CHA CHA CHA -Instrumental-

07.新曲A(タイトル未定) -Instrumental-

08.新曲B(タイトル未定) -Instrumental- ◆ファミクラストアオンラインショップ限定盤[CD+DVD]

JWC1-25142/B \1,540（税込）

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.Curtain call 2025.06.21@LaLa arena TOKYO-BAY form MAGFACT TOUR

02.A CHA CHA CHA 2025.08.10＠YOKOHAMA ARENA form MAGFACT TOUR

03.＆Joy Music Video LIP ver.

※＜ファミクラストアオンラインショップ限定盤＞にはシリアルコードの封入はございません。

※商品/収録内容は変更になる可能性がございます。