Kis-My-Ft2、ニューシングル表題曲「&Joy」先行配信＆MV公開決定
Kis-My-Ft2が12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」(読み：エンジョイ)が、CDリリースに先駆けて11月12日0時より各種サブスク・配信サービスにて先行配信されることが決定した。
この楽曲は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイポップスに仕上がっている。
さらに同日11月12日の正午には「&Joy」のMVがプレミア公開されることも決定。また、11月13日19時から放送の『ベストヒット歌謡祭』でもこの楽曲を初披露することが発表されている。
◾️シングル「&Joy」
2025年12月31日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325
予約：https://mentrecording.lnk.to/enjoy
◆初回盤A[CD+DVD]
JWCD-25139/B \1,760（税込）
[封入特典]シリアルコード
[仕様]スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
[DVD収録内容]
01.&Joy Music Video
02.&Joy Music Video&ジャケット撮影メイキングドキュメント
03.A CHA CHA CHA Music Video撮影メイキングドキュメント
※A CHA CHA CHA Music Videoは＜初回盤B＞のみに収録。
◆初回盤B[CD+DVD]
JWCD-25140/B \1,760（税込）
[封入特典]シリアルコード
[仕様]スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
[DVD収録内容]
01.A CHA CHA CHA Music Video
02.新規撮影映像 ＊タイトルは後日発表致します。
03.&Joy Music Video DANCEver.
◆通常盤[CD]
JWCD-25141 \1,100（税込）
[封入特典]シリアルコード ※初回盤のみ
[仕様]初回スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
03.新曲A(タイトル未定)
04.新曲B(タイトル未定)
05.&Joy -Instrumental-
06.A CHA CHA CHA -Instrumental-
07.新曲A(タイトル未定) -Instrumental-
08.新曲B(タイトル未定) -Instrumental-
◆ファミクラストアオンラインショップ限定盤[CD+DVD]
JWC1-25142/B \1,540（税込）
[仕様]スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
[DVD収録内容]
01.Curtain call 2025.06.21@LaLa arena TOKYO-BAY form MAGFACT TOUR
02.A CHA CHA CHA 2025.08.10＠YOKOHAMA ARENA form MAGFACT TOUR
03.＆Joy Music Video LIP ver.
※＜ファミクラストアオンラインショップ限定盤＞にはシリアルコードの封入はございません。
※商品/収録内容は変更になる可能性がございます。
