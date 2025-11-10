キンプリ高橋海人、大変だった日に人気女優にばったり「すがる思い」【君の顔では泣けない】
【モデルプレス＝2025/11/10】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と女優の芳根京子が11月10日、都内で行われた映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）公開直前トークイベントに出席。高橋が大変だった日に芳根にばったり会ったことを明かした。
【写真】キンプリ高橋海人を救った人気女優
15年間心と体が入れ替わったままという難役に挑んだ2人。高橋は「入れ替わってから15年間しっとりと2人でがんばって生活をサバイブしていく感じが描かれていたので『これは生半可な覚悟では出演はできないだろうな』と思って。本を読ませていただいて、覚悟が芽生えたっていうのはありました」と話した。
イベントでは作品の内容にちなみ「演じているときは『もう1人自分がいる』という感覚になると思うが、その後はどのような感覚だったか」という質問が飛ぶ場面も。芳根は「今年の頭にスタジオで別の作品を撮影しているときに、ばったり廊下でお会いして」と偶然高橋と会ったことを告白。「そのときも（高橋が）すごい戦っていたみたいなんです。別の作品で大変なシーンの撮影日だったっぽくて。私を見て『もう1人の俺〜！』って近づいてきたんですけど『もう違うよ、もう違う人生だよ。がんばってね』って（返しました）（笑）」と高橋とのエピソードを明かした。
これに高橋は「結構遠くから歩いていて、笑い声が聞こえて、『絶対芳根ちゃんだ』ってわかって。結構すがる思いで。だいぶ戦ってたので」と回顧。芳根は「すがられても、今の状況わかんないから『頑張って』みたいな応援しかできないと思いました（笑）」と付け加え、仲の良さを感じさせた。
本作は、2021年9月に発売された君嶋彼方氏のデビュー作『君の顔では泣けない』の実写映画化。高校1年生の夏、プールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまった坂平陸と水村まなみは、元に戻ることを信じその方法を模索したが、15年経っても元に戻らない。入れ替わったまま人生の転機を経験してきた、外見がまなみの陸を芳根、外見が陸のまなみを高橋が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ高橋海人を救った人気女優
◆高橋海人、大変な日に芳根京子に励まされる
15年間心と体が入れ替わったままという難役に挑んだ2人。高橋は「入れ替わってから15年間しっとりと2人でがんばって生活をサバイブしていく感じが描かれていたので『これは生半可な覚悟では出演はできないだろうな』と思って。本を読ませていただいて、覚悟が芽生えたっていうのはありました」と話した。
イベントでは作品の内容にちなみ「演じているときは『もう1人自分がいる』という感覚になると思うが、その後はどのような感覚だったか」という質問が飛ぶ場面も。芳根は「今年の頭にスタジオで別の作品を撮影しているときに、ばったり廊下でお会いして」と偶然高橋と会ったことを告白。「そのときも（高橋が）すごい戦っていたみたいなんです。別の作品で大変なシーンの撮影日だったっぽくて。私を見て『もう1人の俺〜！』って近づいてきたんですけど『もう違うよ、もう違う人生だよ。がんばってね』って（返しました）（笑）」と高橋とのエピソードを明かした。
◆芳根京子＆高橋海人 映画「君の顔では泣けない」
本作は、2021年9月に発売された君嶋彼方氏のデビュー作『君の顔では泣けない』の実写映画化。高校1年生の夏、プールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまった坂平陸と水村まなみは、元に戻ることを信じその方法を模索したが、15年経っても元に戻らない。入れ替わったまま人生の転機を経験してきた、外見がまなみの陸を芳根、外見が陸のまなみを高橋が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】