俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。

タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。黒塗りの１人であるキング（間宮）らが真相を追う中、ちょんまげ（森優作）がネットで小学校の私設掲示板を検索し、謎の人物「博士」とやり取りをする。どうも仲間のターボー（森本慎太郎）には、同サイトのことを知られたくない様子でもある。

博士は「ようこそ！鷹森小の森へ！」と題した母校向けのサイトの掲示板で２０２２年９月に「お〜い！みんなどうしてる？」、２３年１０月に「誰か見てる人いる？」、２４年５月に「・・・・・・」、２５年１１月に「このＨＰも、俺のことも誰も覚えてないんだ」と書き込んでいた。

ちょんまげと博士は「会えない？」「キング達には会いたくない。僕は彼らを許さない」「でも、ちょんまげなら、会ってもいいよ」などとやりとり。２人の絆と、キングらとの隔絶を想起させた。

なぜちょんまげだけ特別なのか。ヒントとみられる描写が第４話に一瞬ちらり。小学校時代のちょんまげが「プロ級ホームページクリエイター」と読める本を小脇に抱えており、少なくとも同サイトの制作者の１人と読み解ける。

黒塗りの６人の中でキングとちょんまげはまだ襲われておらず、明確な殺意が執行された貧ちゃん（水川かたまり）やニコちゃん（松井玲奈）とは状況が違うようにも感じる。

Ｘでは「ちょんまげがホームページ作るための本持ってたのは記憶に残ってるからちょんまげと博士がホームページビルダーで作った？サーバーよく残ってたな！」「鷹里小のＨＰは博士とちょんまげで作った？ちょんまげが持ってた本がホームページ作る本だったし。」「このホームページ作ったの多分ちょんまげと博士だよな。４話の途中でちょんまげがホームページの作り方の本持って歩いてたし。」「ホームページって、もしかしてちょんまげが作ったか関与したサイトだったんじゃ！？回想シーンでホームページクリエイターの本持ってたよね！？で博士ってのは一緒にホームページ作った仲間！？だからちょんまげだよねってわかったとか？」などの声が並んでいる。