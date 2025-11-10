歌手・工藤静香が１０日、インスタグラムを更新。久しぶりに再会した芸能界の友人の美しさに「見ているのが楽しくなるくらい」と２ショットを添えて伝えた。

「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」とフランス人Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（※当時）と２２歳で結婚し、長女でモデルのエレナ（２８）を筆頭に、レーサーの長男、次男と３人の子を持つ母となった女優・後藤久美子（５１）との再会を報告。仕事で一時帰国しているそうで「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった 話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」などとつづった。

１２歳でデビューし、「ゴクミ」の愛称で国民的美少女として絶大な人気を誇った後藤。結婚後は海外で生活しており、久しぶりの姿には、「うぉー！ゴクミ♥本当に美人過ぎて声出た」「後藤久美子さんは国宝級の美しさですね♥」「相変わらず美人すぎる」「わぁ♥相変わらず美人さん」「変わらずお綺麗♥」「後藤久美子さん本当にお久しぶりに拝見しました」「後藤久美子さん変わらず美しい！」「時が止まっているかのように美しいお二人に見惚れてしまいました♥」などの反響となっている。