AIが、11月24日に行われる＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞日本武道館ファイナル公演にて、Leminoの国内独占生配信を行うことを発表した。

すでに日本武道館のチケットはソールドアウトとなり、チケットが買えないなどの声も上がる中、自身としては、初となる有料ライブ配信をこの機会に決定し、たくさんの方々に最後のライブを見ていただきたいとメッセージを残している。

これまでのAIと関係の深いスペシャルアーティストが多数出演する日本武道館ライブは、今年最大級のAIの周年ライブになるという。2025年5月から11月にかけて、全国32公演をめぐるツアー＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞は、音楽の力を信じ、歌で世界中に笑顔を届け、次世代の子供たちのために活動を続けるAIさんのデビュー25年を彩る渾身の想いが込められたステージになっているとのことなので、ぜひ配信をチェックしていただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️AI コメント

ベストツアーやります

25周年記念ツアーということでかなり気合が入ってしまってますが、、

もうこれが最後のツアー、これで悔いはないという感じで終われたらいいなと思ってます！！！！！

のでみなさん是非ツアーでお待ちしてます

The Best Tour is happening!!!

It’s my 25th Anniversary year and I’m so excited to share it with you all

Gonna make a show with no regrets as if it’s my last tour

Can’t wait to bring the show to you

◆ ◆ ◆