AI、＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞日本武道館ライブがLemino PPV国内独占生配信決定
AIが、11月24日に行われる＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞日本武道館ファイナル公演にて、Leminoの国内独占生配信を行うことを発表した。
すでに日本武道館のチケットはソールドアウトとなり、チケットが買えないなどの声も上がる中、自身としては、初となる有料ライブ配信をこの機会に決定し、たくさんの方々に最後のライブを見ていただきたいとメッセージを残している。
これまでのAIと関係の深いスペシャルアーティストが多数出演する日本武道館ライブは、今年最大級のAIの周年ライブになるという。2025年5月から11月にかけて、全国32公演をめぐるツアー＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞は、音楽の力を信じ、歌で世界中に笑顔を届け、次世代の子供たちのために活動を続けるAIさんのデビュー25年を彩る渾身の想いが込められたステージになっているとのことなので、ぜひ配信をチェックしていただきたい。
◆ ◆ ◆
◾️AI コメント
ベストツアーやります
25周年記念ツアーということでかなり気合が入ってしまってますが、、
もうこれが最後のツアー、これで悔いはないという感じで終われたらいいなと思ってます！！！！！
のでみなさん是非ツアーでお待ちしてます
The Best Tour is happening!!!
It’s my 25th Anniversary year and I’m so excited to share it with you all
Gonna make a show with no regrets as if it’s my last tour
Can’t wait to bring the show to you
◆ ◆ ◆
◾️＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞
日時：2025年11月24日（月・祝）
会場：日本武道館
時間：開場17:00 / 開演18:00
ツアー特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ai/25thbesttour/
チケット販売先：https://www.sundayfolk.com/go/AI25th
◆Lemino配信公演詳細
・視聴方法：
「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で視聴可能。視聴券（または視聴コード）を購入し、ライブ配信をご視聴いただけます。視聴券（または視聴コード）は、見逃し配信期間中であれば、いつでもご視聴が可能です。ぜひご家族、友人、大切な人とお楽しみください。
・プラットフォーム：
「Lemino」
人気の映画やドラマ、アニメ、韓流作品、オリジナル作品はもちろん、スポーツや音楽ライブの生配信も楽しめるドコモの映像配信サービスです。
https://lemino.docomo.ne.jp/
▼視聴券の種類
・通常の「視聴券」（価格：5,000円税込）
・グッズ付き「武道館ツアーファイナル 記念ブロマイド写真付き視聴券」（価格：6,500円税込）
の２種類をご用意しております。
▼視聴券 販売サイト：
・通常の「視聴券」（生配信/アーカイブ・見逃し配信）：5,000円（税込）
https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQyOWI%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_ai-25thbesttour&utm_content=official
・武道館ツアーファイナル 記念ブロマイド写真付き視聴券：6,500円（税込）
https://store.studio-and-live.com/products/ai-25th-best-tour-photo
▼配信期間
・生配信
2025年11月24日（月・祝）
配信サイト開場17:30 / 配信開始：18:00 / 配信終了：21時予定
・アーカイブ・見逃し配信
2025年12月9日 12:00 〜 2026年1月9日 22:00まで
