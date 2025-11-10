100万インプレッション超え

海上自衛隊の公式Xアカウントが、「海上自衛隊の艦内でNG行動」についての動画を投稿しました。この投稿は大きな反響を呼び、2025年11月7日14時時点で100万インプレッション超えを記録しています。どのような内容なのでしょうか。

【動画】ジワる…これが「海自公式が投稿の爆笑ショート動画」全貌です

NG行為として紹介されているのは、「口笛を吹く」「ハンドポケット」「右手で物を持つ」「甲板で座る」「制服で傘をさす」の5つ。同アカウントはこれらの行動について「ダメ!!絶対!!」といったコメントを添えています。ただ内容に対し、動画の内容は、かなりポップに作られています。

この投稿を見たXユーザーからは「出演者が濃くて面白い」「えっ？何これwww」「面白い！知らなかったです」「え？！海自公式？？！！？って二度見した笑何だこれいいぞもっとやれ」「ジワジワくるな。特にハンドポケットはヤバい」「口笛のくせが強いwww」と「売れねえYoutuberがやってんのか？？と思ったら公式で横転した」「陸自と違って海自は笑わせにくるｗｗｗ」いったコメントが寄せられています。