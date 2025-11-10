工藤静香、“すんごい豪邸”と話題の自宅庭の植物が「可愛い」 ガーデニングも自身で
歌手の工藤静香が、10日までにインスタグラムを更新。大切に育てている植物などのショットを公開した。
【写真】工藤静香、育てている植物 過去に披露したものも（9枚）
自宅の庭などで植物を育てており、SNSでは「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」とも話題を呼んでいる工藤。先日は「自然の色の美しさ 夕方の花の香りは落ち着く」とつづり、ガーベラや、リンゴの花などを公開。手入れ前、手入れ後の様子を披露していた。
今回は「朝急いで庭をいじっていたら、、、、丁度オデコの高さの直径7センチくらいのカシの木の枝があり、急いでて下しか見てなくて、ものすごい勢いで激突 漫画のような星が飛び、尻もち。オデコはもちろんだけど、何故かアゴと歯が痛かった笑笑笑笑 もうね、慌てるとか急ぐとかほんとに良くないと思いました」と、自宅の庭でのショットを複数枚投稿。ファンからは心配の声と、植物に「可愛い」などの声が集まっていた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
