元フジアナ・渡邊渚、優しい笑顔で魅了 美スタイル際立つ近影に「いいね！」多数集まる
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が10日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
今回の投稿では「セロトニンを増やすために日を浴びた方がいいというけれど、日光過敏にはなかなか難しくて、夏場は家に篭りっきりだったけど、今は日傘と日焼け止めを塗れば問題なく外出できて最高！」とコメント。続けて「ちなみに写真には写ってないけど、日傘はラルフローレンのか、サンバリアのもの服装に合わせて使い分けてます」と、ヴィスタイル際立つ近影を添えた。ファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
