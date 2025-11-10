¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙÀ©Éþ»Ñ¤Î¥Ç¥ó¥¸¡õ¥ì¥¼¤òÉÁ¤¤¤¿¿·Æþ¥×¥ìÈ¯É½¡¡¡È¥Ó¡¼¥à¡É¹¾²Æ¼ù¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤Î±þ±ç¾å±Ç»ØÆî±ÇÁü¤â
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬È¯É½¡£¸¶ºî¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¡¢À©Éþ»Ñ¤Î¥Ç¥ó¥¸¡õ¥ì¥¼¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¹â¹»Æþ³Ø¤ò½Ë¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥µ¥á¤ÎËâ¿ÍŽ¥¥Ó¡¼¥àÌò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡¢±þ±ç¾å±Ç¤Î»ØÆî±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù±þ±ç¾å±Ç»ØÆî±ÇÁü
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¸ü¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡È¥ì¥¼ÊÓ¡É¡×¤ò±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬¡¢MAPPA¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡9·î19Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢11·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«52Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷543Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ83.1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤Î¥ì¥¼¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬ÃçÎÉ¤¯¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤â¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè5ÃÆ¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¾å±Ç´Û¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¡¢1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î14Æü¤ËÁ´¹ñ7·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±þ±ç¾å±Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥á¤ÎËâ¿Í¡¦¥Ó¡¼¥àÌò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤Ë¤è¤ë»ØÆî±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£±þ±ç¾å±Ç¤Î¿´ÆÀ¤ä±þ±ç¤É¤³¤í¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù±þ±ç¾å±Ç»ØÆî±ÇÁü
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡9·î19Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢11·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«52Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷543Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ83.1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤Î¥ì¥¼¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬ÃçÎÉ¤¯¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤â¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè5ÃÆ¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¾å±Ç´Û¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¡¢1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î14Æü¤ËÁ´¹ñ7·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±þ±ç¾å±Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥á¤ÎËâ¿Í¡¦¥Ó¡¼¥àÌò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤Ë¤è¤ë»ØÆî±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£±þ±ç¾å±Ç¤Î¿´ÆÀ¤ä±þ±ç¤É¤³¤í¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£