¤¯¤ë¤ê¡¢15th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯¤âÈþ¤·¤12¤ÎÊÑÁÕ¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤â
¤¯¤ë¤ê¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë15th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯¤âÈþ¤·¤12¤ÎÊÑÁÕ¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¤¬11·î14Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
º£ºî¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø´¶³Ð¤ÏÆ»É¸¡Ù¤«¤é2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Øº£Æü¤â¤Õ¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¡¢Homecomings¡¦¾öÌîºÌ²Ã¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖRegulus¡×¡¢ºåµÞÅÅÅ´¡ÖÁö¤ëºåµÞ¼Ì¿¿´Û¡×¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö3323¡×¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡¢²»³Ú²È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥»¡¼¥Ú¤È¶¦¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡ÖLa Palummella¡×¡¢11·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢3·î25Æü¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡Ê2ËçÁÈ½ÅÎÌÈ×)¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¤·¤¿¡£
Ž¢À¥¸Í¤ÎÆâŽ£¤Ï¡¢9·î¤«¤é¤ÎÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÂ¿¡¹ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë1¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤¯¤ë¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ëÀÐ¼ã½Ù¡ÊDr¡Ë¡¢ÌîºêÂÙ¹°¡ÊKey¡Ë¡¢¾¾ËÜÂç¼ù¡ÊG¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¡¢Daniele Sepe¤Ë¤è¤ë¥½¥×¥é¥Î¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬À¥¸ÍÆâ³¤¤«¤é¿´¤Ë¿á¤¹þ¤àÉ÷¤òÂÎ¸½¤·¡¢½©¤«¤éÅß¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¤³¤Îµ¨Àá¤È¶¦¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÍÍ¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÆÃÅµ¤È¡¢11·î15Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ã¤¯¤ë¤ê¥Ä¥¢¡¼25/26 ~Ì´¤Î¤µ¤¤¤Ï¤Æ~¡ä²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡ÖStationhead¡×¤Ë¤Æ¡¢¤¯¤ë¤ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖStationhead¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¤¡¢Æ±¤¸²»¸»¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥é¥¸¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢11·î14Æü¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡ä¤è¤ê¡¢DAY1¡¿DAY2¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¥Õ¥ë¸ø³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®URL¡§ https://lnk.to/Quruli_Memories_of_Seto
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯¤âÈþ¤·¤12¤ÎÊÑÁÕ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËCDÈ¯Çä
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¥Ê¥í¥°È¯Çä
¢¡À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD +DVD +T¥·¥ã¥Ä¡Ë
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ ²Á³Ê:\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾¦ÉÊÈÖ¹æ : NMRS - 1001 POS: 4943566314593
¢¨T¥·¥ã¥ÄSIZE : unisex / L¥µ¥¤¥º¡¡ ÁÇºà¡§¥³¥Ã¥È¥ó100% ¥«¥é¡¼¡§Black
¥µ¥¤¥º¡§¿È¾æ Ìó73cm / ¿È¶Ò Ìó55cm / ¸ª¶Ò Ìó50cm / Âµ¾æ Ìó24cm
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ö¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¡ÖRegulus¡×¡ÖLa Palummella¡×¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¡Ö3323¡×¤Û¤«Á´12¶Ê¼ýÏ¿
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¤¯¤ë¤ê ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼2025 Quruli Voyage ¡Á¤¯¤ë¤ê¤È¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡Á
¡¦[µþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025 inÇß¾®Ï©¸ø±à]
¤«¤é¡¢Á´10¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD +DVD¡Ë
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ ²Á³Ê:\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾¦ÉÊÈÖ¹æ : NMRS-1002 POS: 4943566314609
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
²Á³Ê:\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾¦ÉÊÈÖ¹æ : NMRS-1003 POS:4943566314616
¡Ú¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Û ¢¨3/25È¯Çä
2ËçÁÈ ½ÅÎÌÈ× ²Á³Ê:\6,600(ÀÇ¹þ) ¾¦ÉÊÈÖ¹æ: NMRS-1004 POS: 4943566314593
¢§CD¥¢¥ë¥Ð¥àÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(5cm³Ñ)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§ ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(A4¥µ¥¤¥º)
°ìÈÌÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼(A3¥µ¥¤¥º)
¢¨¥¢¥ë¥Ð¥àÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ìÍ½ÌóÆÃÅµ
2025Ç¯³«ºÅ²ñ¾ì
¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
(³Æ²ñ¾ì3Ì¾ÍÍ¤ËÃêÁª¤ÇÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê)
¢£¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Á22:30º¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀèÆüÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ÖµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡×¤è¤ê¡¢DAY1¡¿DAY2¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¥Õ¥ë¸ø³«Í½Äê¡£
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¯¤ë¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»²²Ã¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢§¤¯¤ë¤êStationhead ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@quruliofficial
¢¨º£¸åÄê´üÅª¤Ê³«ºÅ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼»²²Ã¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤»²²ÃÊýË¡¤äº£¸å¤Î³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤¯¤ë¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ã¤¯¤ë¤ê¥Ä¥¢¡¼25/26 ¡ÁÌ´¤Î¤µ¤¤¤Ï¤Æ¡Á¡ä¡¡
2025Ç¯
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë²£ÉÍ¡¦KT Zepp Yokohama
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp
11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÏÂ²Î»³¡¦ÏÂ²Î»³ SHELTER
³«¾ì 17:15¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó TEL 0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á16:00¡Ëhttp://www.kyodo-osaka.co.jp
11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í Harbor Studio
³«¾ì 17:15¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó TEL 0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á16:00¡Ëhttp://www.kyodo-osaka.co.jp
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾ Festhalle
³«¾ì 17:15¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§DUKE ¹â¾¾ TEL 089-947-3535 https://www.duke.co.jp
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹Åç Club QUATTRO
³«¾ì 17:15¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ TEL 0570-09-2424¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á15:00¡Ëhttp://www.kyodo-west.co.jp
12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÄ¹Ìî¡¦Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
³«¾ì 18:15¡¿³«±é 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§FOB ¿·³ã TEL 025-229-5000¡ÊÊ¿Æü 11:00¡Á17:00¡Ëhttps://www.fobkikaku.co.jp/
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã LOTS
³«¾ì 18:15¡¿³«±é 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§FOB ¿·³ã TEL 025-229-5000¡ÊÊ¿Æü 11:00¡Á17:00¡Ëhttps://www.fobkikaku.co.jp/
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë½©ÅÄ¡¦½©ÅÄ Club SWINDLE
³«¾ì 18:15¡¿³«±é 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ÀçÂæÊüÁ÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º TEL 022-215-4455¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á16:00¡Ëwww.shep.co.jp
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
³«¾ì 18:15¡¿³«±é 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ÀçÂæÊüÁ÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º TEL 022-215-4455¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á16:00¡Ëwww.shep.co.jp
2026Ç¯
1·î11Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ TEL 570-09-2424¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á15:00¡Ëhttp://www.kyodo-west.co.jp
1·î18Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§WESS info@wess.co.jp
1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó TEL 0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á16:00¡Ëhttp://www.kyodo-osaka.co.jp
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
³«¾ì 18:00¡¿³«±é 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§JAILHOUSE TEL 052-936-6041(Ê¿Æü 11:00¡Á15:00¡Ëhttps://www.jailhouse.jp
1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
³«¾ì 18:00¡¿³«±é 19:00
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é
⼀ÈÌ ¡ï7,000¡ÊDÊÌ¡Ë
³Ø³ä ¡ï5,000¡ÊDÊÌ¡Ë¡ö⼤³Ø⽣OK¡Ú⼊¾ì»þ³Ø⽣¾ÚÄó⽰¡Û
¡¦Zepp¸ø±é
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡⼀ÈÌ ¡ï7,500¡ÊDÊÌ¡Ë
¡¡³Ø³ä ¡ï5,500¡ÊDÊÌ¡Ë¡ö⼤³Ø⽣OK¡Ú⼊¾ì»þ³Ø⽣¾ÚÄó⽰¡Û
2F»ØÄêÀÊ
¡¡°ìÈÌ ¡ï8,500¡ÊDÊÌ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸⼊¾ìÉÔ²Ä¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ï²Ä¡Ë
¢¨Ã¢¤·»ØÄêÀÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ª⼦ÍÍ¤ÎÉ¨¾å¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤ª1⼈ÍÍ1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ¡Á
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È http://l-tike.com
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ http://t.pia.jp/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ http://eplus.jp
