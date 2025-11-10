明日11日の朝は全国的に冷えるところが多くなります。北海道では路面の凍結に注意が必要。また関東から九州にかけても、明日朝は1桁の気温になるところが多いでしょう。今夜は暖かくしてお休みください。

全国的に今朝より寒いところ多く

今日雨や雪が降った札幌市では明日11日の最低気温は1℃の見込みです。明日朝は路面が凍結している恐れがあります。急ハンドルや急ブレーキを避けるなど、特に朝は安全運転を心がけてください。





関東から九州は、明日朝にかけて晴れるところが多く、放射冷却が強まりそうです。明日朝の気温は今朝よりも低く、東京都心は9℃の予想。6日ぶりに1桁の気温になりそうです。また大阪市の最低気温は、今朝より7℃も低い8℃の見込みです。暖房器具が恋しく感じるような寒さとなりそうです。

明日11日の天気

北海道では道北や道央を中心に雪が降ったりやんだりで、降り方が強まるところもあるでしょう。また日中の気温も上がりにくく、札幌市では最高気温は4℃の見込みで、12月並みの寒さとなりそうです。



東北では日本海側を中心に雨が降りやすく、山では雪が降る見込みです。



一方、関東から九州にかけては晴れるところが多いでしょう。朝は冷えるものの、日中は日差しを受けて気温が上がり、1日の寒暖差が10℃以上になるところもありそうです。寒暖差が大きくなります。服装でうまく調節して下さい。



沖縄では雨が降ったりやんだりするでしょう。特に午後は雷を伴って、1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れもあります。加えて強風や、うねりを伴った高波にも十分な注意が必要です。

台風26号の影響 沖縄はうねりを伴った高波に十分注意

台風26号はまだ沖縄から離れていますが、波の影響は出てきています。



沖縄本島や先島諸島では明日11日から12日(水)にかけて、予想される波の高さは4〜5メートルです。うねりを伴って しける見込みです。また台風の進路次第では先島諸島で大しけとなる恐れもあります。うねりを伴った高波に十分ご注意ください。



台風が近づいている時に、絶対にやってはいけないことは、海に近づくことです。海の様子を見に行ったり、サーフィンや釣りを楽しんだりすることは、高波にさらわれるおそれがありますので、とても危険です。



波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください。