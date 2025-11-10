日本代表は１０日、千葉県内で親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田）に向け始動した。

左手の骨折により離脱した鈴木彩艶、天皇杯出場によって不選出となった大迫敬介に代わって、先発出場が濃厚のＧＫ早川友基は「ずっと代表に選ばれて、いつ出てもいいように準備はしている。この環境でどれだけやれるか意識して毎回代表活動に参加しているので、持ってる自分のパフォーマンスを全て出したい。誰かの代わりというよりは、今の能力、自分の良さを前面に出したい」と意気込んだ。

過去のＡ代表での出場は、今年７月に行われた東アジアＥ―１選手権の１試合のみ。しかし、「あれから鹿島で緊張感ある試合を経験しましたし、代表でＥ―１とか、それ以外も含めて、自分のキャリアとして充実した日々を過ごしているので、緊張感を持ちながら楽しむ、自信を持ってやりたい」と腕をまくった。

鈴木彩の離脱については「昨日休みでサッカーのニュースを見ていなくて全然知らなかった。知り合いからＬＩＮＥもらってびっくりした」と明かし、「全然ケガしないようなタイプなので、早く治してほしいし、若くて将来性もあるので、焦らず再発しないように治してほしい」と気遣った。