◆デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル）

勝って大舞台への道を切り開く。デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１５日、京都）でアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道厩舎、父リアルスティール）が重賞初制覇を狙う。

先月１８日の東京の芝マイルでデビュー。完全に前残りと思われた競馬のなか、中団から先に抜け出していた２頭を目標に、上がり最速の３３秒３の脚で鮮やかに差し切った。「追ってからが良かったね。もっと距離があってもいいかなという競馬だった」と友道調教師は振り返る。

それでも、再びマイル戦を選んだ理由はただ一つ。勝てば厩舎にとっては４勝目（※）となる朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）を目指すためだ。ここからの転戦は１８年のアドマイヤマーズが歩んだ道と同じ。「一回使って良くなっていると思うし、いい感じで臨めると思います」とトレーナー。まずは２歳マイル王へ、勢いを止めるつもりはない。

（※）栗東・友道厩舎は朝日杯ＦＳは１８年アドマイヤマーズ、２１年ドウデュース、２４年アドマイヤズームでＶ。３勝は現役調教師で最多。