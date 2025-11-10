無難ヘア → グッと垢抜け！【40・50代】は「最旬こなれヘア」でイメチェン大成功ーッ♡

いつもの髪型がマンネリ気味に感じたら、「最旬こなれヘア」に挑戦してみて。無難になりがちなヘアスタイルも、季節感やトレンドを取り入れることでグッと垢抜けた印象に変わりそう。今回は、40・50代におすすめな最旬ヘアスタイルをピックアップ。こなれ感のあるヘアスタイルで、イメージチェンジを成功させましょう。

まとまりのある上品なプチウルフ

首に沿うくびれたシルエットが若々しい印象のプチウルフ。毛先の外ハネにより、アクティブで元気な雰囲気を引き寄せてくれそう。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメント。レイヤーカットで髪のボリュームを調節することで、広がりやすい髪も扱いやすくなりそうです。

メリハリシルエットで小顔見え

ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数の小顔ネオウルフ」と紹介しているヘアスタイル。メリハリのあるシルエットが全身をバランスよく見せてくれそうです。カラーリングは、地毛そのままのようでもあり、どこか洗練を感じさせるダークグレージュ。ヘアスタイルにエッジをきかせた分、落ち着いたカラーリングでバランスをとるとスタイリッシュにまとまります。

レイヤーカットで遊び心をプラス

首元のくびれが強調されたフレッシュなボブスタイル。後頭部に丸みを出したシルエットで、大人可愛い印象です。ボブから長さを変えたくない人は、レイヤーカットを入れてシルエットを変化させることで、長さを変えずにイメージチェンジが叶うかも。ヘアスタイルに遊び心をプラスしたい人にもぴったりです。

秋にぴったりなまろやかベージュ

こちらのヘアスタイルは、秋にぴったりなまろやかなベージュカラーがおしゃれ。ハイライトが白髪を自然に馴染ませることで、気になる白髪もカバーできそうです。立体感のあるカラーによって、柔らかい毛流れが強調され、ヘアスタイルの魅力を引き立てています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri