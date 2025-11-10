MF瀬口大翔が決勝弾

U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルに2-1で勝利した。

決勝ゴールとなったのは、MF瀬口大翔が前半45分に決めたゴールだった。

前半35分にMF和田武士のゴールで先制した日本は、その10分後に追加点を挙げる。MF野口蓮斗からMF平島大悟へボールをつなぎ、平島からの横パスを受けた瀬口はボールを前に運ぶとDFが寄せてくる前に左足を振り抜く。ボールは反応したGKの手の先を抜けて右サイドネットに決まった。

2点のリードを得た日本は、後半にMF長南開史が退場して数的不利となったもののU-17EURO王者のポルトガルの反撃を1点に抑えて、2-1で勝利してグループステージの成績を2勝1分として首位通過を果たした。

ポルトガルからの勝利につながった瀬口の一撃には、SNS上でも多くの反響が寄せられた。ファンからは「一撃必殺」「試合決める得点でしたぁ」「またスーパーゴール！」「ゴラッソ2発目！！」「ナイスシュート過ぎる！」「とんでもないコースに蹴り込んだなぁ」「瀬口くん大活躍やん」「右も左もとんでもないの決めれるとかスゴいな」「このシュートも最高！」「シュートうますぎるやろ！」「またしても俺たちのタイガ」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）