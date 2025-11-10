真田ナオキ、初ベスト盤『真田ナオキの世界3〜THE BEST〜』元日リリース決定 クリスマスには配信イベントも
歌手デビュー10周年、メジャーデビュー5周年の節目を迎える真田ナオキが、2026年1月1日に初のベストアルバム『真田ナオキの世界3〜THE BEST〜』をリリースすることが発表された。
【写真】かっこいい…！ベストアルバム『真田ナオキの世界3〜THE BEST〜』ジャケット
これにあわせて、12月25日にはオンラインによるクリスマスミニライブやネットサイン会など、メモリアルイヤーの幕開けを飾る配信イベントの実施も決定した。
同作には、師匠である吉幾三が全曲の作詞作曲を手がけた「恵比寿」「れい子」「本気（マジ）で惚れた」など、真田の代表曲12曲を収録。歌手としての軌跡と進化を凝縮した集大成的な一枚となっている。
なお、アナログ盤『Nina』『一匹狼のブルーズ』をセットにした配信ライブ付き商品が登場。また、ベストアルバムとオリジナルグッズを組み合わせた“ミニ福袋”仕様のネットサイン会も開催される。配信はいずれも12月25日、TEICHIKU RECORDSの公式YouTubeチャンネルにて実施される。
さらに、11月16日にはフジテレビ系トーク番組『ボクらの時代』にも初出演。真田ナオキの記念イヤーは、来年に向けて早くも多彩な展開を見せている。
■『真田ナオキの世界3〜THE BEST〜』収録曲
M01. 恵比寿
M02. れい子
M03. HAMAでダンスを
M04. 本気（マジ）で惚れた
M05. 雨よあいつは
M06. 渋谷で・・・どう？
M07. 月の舟
M08. 酔えねぇよ！
M09. 友達（ダチ）の彼女が
M10. 酔いのブルース
M11. 姉ちゃんへ
M12. 246
