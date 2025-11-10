ÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÉÔºß¤Ç¡Ä¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò¼¨¤¹¡×¡¡¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î10Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤ÎÉÔºß¤Ç½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëGKÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤»¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤È11·î¤Î2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÍ£°ì¤ÎGK¤È¤·¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿ÁáÀî¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀÖ¡¢ÀÄ¡¢ÎÐ¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ç°·¤¦GK¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÎÊÑ²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¿·¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ú¤¤¤«¤é¡¢·ë¹½¥Ö¥ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ë¹½ÊÑ²½¤¹¤ë´¶¤¸¤Ïº£Æü¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸½ºßJ¥ê¡¼¥°¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹çµå¤è¤ê¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê³ê¤é¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖGK¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿¨¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤áÂåÉ½ÉÔ»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤âÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁáÀî¤Î½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¤³¤³¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡¢Ì£Êý¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ð¸³¤ä¥×¥ì¡¼ÌÌ¤ò¼¯Åç¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼¯Åç¤ÈÂåÉ½¤ÎÎ¾¼´¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò·ë¹½¡¢¼¯Åç¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¼¯Åç¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¡ÊÂåÉ½¡Ë¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï6Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£¡Ö°¤½¤Íå¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿GK¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò1ÈÖºÇ½é¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö²¶¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¹¤«¤Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È±óÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÊÃ¯¤«¤Î¡ËÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ì£Êý¤Ë¤â¼¨¤»¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë