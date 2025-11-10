『幼馴染とはラブコメにならない』PV解禁！追加キャストなど新情報発表
アニメ『幼馴染とはラブコメにならない』メインPV、キービジュアルの第1弾が初公開された。あわせて追加キャスト情報、エンディングテーマアーティストが発表された。
【動画】ヒロイン多すぎ！公開された『幼馴染とはラブコメにならない』PV
同作は、幼馴染との甘くて、焦れる、すなおになれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて連載中の“最旬幼馴染ラブコメ”。
追加キャストとして幼馴染のヒロインに振り回される主人公・“えーゆー”こと界世之介（さかい よのすけ）役を浦尾岳大が担当。さらにエンディングテーマを『カノジョも彼女』Season2や『女神のカフェテラス』第2期のOPテーマ曲を担当し、シンガーソングライターとして支持を集めている、小玉ひかりが担当することが決定した。
メインPV第1弾およびKV第1弾には、主人公・えーゆーこと界世之介をはじめ、幼馴染ヒロインの水萌汐、火威灯、月見るな、日向春らメインキャラクターが全員集結。PVでは、幼馴染ヒロインたちに振り回される主人公・界世之介が、恋と友情の狭間で揺れ動く様子が描かれ、“やっかいな恋”の始まりを予感させる映像となっている。
■キャスト
界世之介：浦尾岳大
水萌汐：久住琳
火威灯：芹澤優
月見るな：平塚紗依
日向春：山本悠有希
■スタッフ
監督：桑原 智
シリーズ構成：広田光毅
脚本：広田光毅 森田眞由美
キャラクターデザイン：岩崎令奈
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）
編集：内田渉（コンクエスト）
音響監督：本山哲
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：手塚プロダクション
エンディングテーマ：「あまのじゃく」小玉ひかり
■放送情報
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』
2026年1月よりテレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送開始
