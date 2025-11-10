牛角、冬季限定の『韓国フェア』開催中 “渡韓気分”を味わえるグルメがずらり【試食会レポ】
レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、6日より、冬季限定の『韓国フェア〜韓国屋台祭〜』を全国にて開催中。発売に先立ち、お披露目を兼ねたメディア限定試食会を10月29日に牛角赤坂店にて開催した。
【写真】『牛角流キンパ』などアレンジメニュー4品紹介
メディア試食会当日は、韓国屋台を思わせる活気あふれる空間の中で、『牛角マッコルリ』（フェア期間中は税込220円引き）に加え、フェアの主役『牛角流サムギョプサル（旨辛ダレ）』が登場。香ばしく焼き上がる豚カルビに、期間限定の3種ソース「サンチュ味噌」「チーズソース」「コチュマヨ」や、無料トッピングの「魔法のつけ塩」「ごま油」「コチュジャン」「マヨネーズ」等、自分好みに組み合わせて食べる楽しさを体感できる。
続いて提供された『コロコロ牛ホルモン』は、外は香ばしく中はとろける食感で、噛むほどにあふれる脂の旨みが広がり、思わず笑みがこぼれる味わい。さらに、七輪の上で弾むように焼き上がる『イイダコの七輪焼き』では、そのライブ感にカメラを向けるメディア関係者の姿が多く見られた。また、本格的な辛さが食欲を刺激する『イイダコと豚肉の旨辛炒め』や、濃厚でクリーミーなチーズソースが絡む『カルボナーラトッポギ』など、冬の寒さにぴったりな“旨辛”や“チーズ”メニューも好評。心も体も温まるラインアップがそろい、会場は一層盛り上がった。
締めくくりには、七輪で炙ったサクサクのチュロスをバニラアイスと一緒に食べる『チョコチュロスクッキーバニラ』が登場。温×冷のコントラストが楽しいデザートに、参加者からは「最後まで渡韓気分を味わえた」との声が寄せられた。
■担当者コメント（レインズインターナショナル 牛角メニュー開発部 大谷渉氏）
今回の企画テーマは“韓国屋台”です。韓国における屋台（ポチャ）は、人々が集まり、熱々のおつまみとお酒を楽しむ憩いの場。そんな本場の活気を、焼肉屋ならではの体験で再現しました。背景には、忘年会シーズンでアルコール需要が高まる時期であること、そして昨今の景気状況から、海外旅行を控える方が増えていることがあります。そのような中で、“韓国グルメ旅行気分”を身近な牛角で、手頃な価格でお楽しみいただきたいと考えています。
特に『イイダコと豚肉の旨辛炒め』は、本場韓国の激辛炒め“ナッコプセ”をイメージし、韓国から仕入れたジャンを使って何度もタレの配合を調整するなど、試行錯誤を経て完成した一品です。また『牛角流サムギョプサル』は、七輪で焼いた際に一番美味しい状態となるよう、お肉の厚みを工夫しました。『サンチュ盛り（大葉・ネギがセット）』と『3種ソース（サンチュ味噌・チーズソース・コチュマヨ）』を組み合わせて自分好みの味でお楽しみいただけます。
さらに、辛いものが苦手な方や女性のお客様にもご満足いただけるよう、チーズとクリーミーさを取り入れた『カルボナーラトッポギ』もご用意。この冬ならではの“旨辛”と“チーズ”のバリエーションを通じて、牛角で気軽に“渡韓気分”を楽しんでいただければうれしいです。
