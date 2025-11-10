「話しかけないでぇー！」美容師の「身の上話」は苦痛！髪を切っている最中の雑談に、客が抱く心の叫び【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
髪を切っている最中に美容師に話しかけられるのが苦手、というゐさん(@irk_hrk)の漫画「話しかけられちゃうと終わる人」に2.6万いいねが集まり共感を呼んでいる。
■身の上話と気遣いのしんどさ
行きつけの美容院で、担当の美容師が「僕の地元、香川なんですけど、コンビニよりうどん屋のが多くて〜」というような他愛のない話をするようになった。もともとは寡黙な人だったのに、通ううちに変わってきたという。しかし、ゐさんは特にうどんや香川に詳しいわけでもないため、「へー、そうなんですか」としか返せず、ラリーにならない会話が続くとしんどくなってしまう。
■服屋でも同じプレッシャー
これは美容院に限ったことではない。たとえば服屋でも、一人で見たいときにグイグイ来られるとゆっくり見ることができず帰ってしまう。「買わなくてはいけないプレッシャーに負けてしまうので、もう行けない」と、ゐさん。なかには「無言の空気感がいたたまれない」「他愛のない話をしてる方が楽」といった「話しかけてほしい派」もいるそうだ。
ゐさんはこのほかにも、漫画「自己肯定感が低いので人生リノベします」やホストに狂い見返りもなく貢ぎまくる推し活(ホス狂)シリーズ「ブチヲと麗奈」などを描いている。
画像提供：ゐ(@irk_hrk)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。