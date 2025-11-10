セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、サクマ製菓（東京都目黒区）の人気キャンディー「いちごみるく」とのコラボレーションを実施。「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」を11月11日から数量限定で発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが“お菓子食感”を再現した「いちごみるくアイスバー」です！

パッケージはオリジナルのテイストを踏襲

2024年11月、「いちごみるく」を一口サイズのアイスに仕立てた「サクマ製菓 いちごみるく ひとくちアイス」を販売し、大きな反響を呼んだという両社。今回発売される「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は、「いちごみるく」が発売55周年を迎えることを記念し、新たに企画・開発されたものです。

同商品は、練乳ソース入りのあまおう果汁配合の「いちごみるくアイス」を、カリカリ食感のトッピングキャンディー「キャンディグリッター」と混ぜたチョココーチングで包み込んだアイスバー。「キャンディグリッター」は本家「いちごみるく」をベースに加工し、“お菓子食感”を忠実に表現したといいます。

パッケージには、「いちごみるく」のオリジナルのテイストを踏襲したデザインが採用されています。

同社は「アイスの滑らかな舌触りとともにキャンディーのカリカリとした歯ごたえも楽しめる、一本で二度おいしいアイスバーです」「食べるだけで幸せな気持ちになれる、自分へのご褒美にぴったりなアイスバーとなっています」とコメントしています。

価格は194.40円（税込み）。全国のセブン‐イレブン店舗で販売されます。